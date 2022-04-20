زين تجدد تعاونها مع تكية أم علي لدعم الأسر المستفيدة من برامجها

الوكيل الاخباري - بالتزامن مع شهر رمضان المبارك، الذي تتجلى فيه مظاهر التكافل الاجتماعي، وفي إطار حرصها المستمر على إدامة الشراكات الفاعلة لخدمة المجتمع مع كافة الجهات ذات العلاقة؛ جدّدت شركة زين الأردن اتفاقية التعاون التي تجمعها منذ أعوام مع تكية أم علي، لتواصل مساندة جهود تكية أم علي التي توفر من خلالها الدعم الغذائي المستدام لـِ 20,000 أسرة محتاجة في مختلف أنحاء المملكة.

اضافة اعلان



وتم تجديد الاتفاقية في مقر شركة زين، حيث وقعها كل من الرئيس التنفيذي لشركة زين الأردن، فهد الجاسم، ومدير عام تكية أم علي، سامر بلقر.



وستواصل شركة زين الأردن -من خلال هذا التعاون- دعمها المباشر لـ 35 أسرة تعيش تحت خط الفقر الغذائي، من خلال توفير طرود غذائية لهذه الأسر شهرياً وعلى مدار العام، كما ستقوم زين ومن خلال تكية أم علي بتوزيع طرود غذائية على المنتفعين من الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين، حيث تحرص زين على تفعيل شراكاتها مع مختلف المؤسسات التي تُعنى بالتكافل الاجتماعي في سبيل تعميم الفائدة والوصول إلى جميع المستحقين، الأمر الذي يتماشى مع الهدفين الثاني (القضاء التام على الجوع) والسابع عشر (عقد الشراكات لتحقيق الأهداف) من أهداف التنمية المستدامة التي تتبناها زين منذ أعوام في مختلف برامجها ومبادراتها لإدارة الاستدامة.



وفي إطار التعاون الممتد بين الجانبين؛ سيتطوّع موظفو زين لتعبئة الطرود الغذائية الشهرية في مستودعات تكية أم علي، حيث يحرص موظفو زين على المشاركة في مختلف الأنشطة التطوعية ضمن برامج تكية أم علي، وذلك في إطار التعاون الممتد بين الجانبين، وحرصت أسرة زين على العمل بروح الفريق لتجسيد قيم الشركة ورسالتها في خدمة المجتمع وتجسيد قيم التكافل الاجتماعي وخدمة الأردن والأردنيين عبر برامج ومبادرات زين في مجال إدارة الاستدامة، التي تغطي أبرز القطاعات الحيوية.



وكانت شركة زين قد رَعَت مؤخراً مائدة الرحمن التي أقامتها تكية أم علي في مقرها الرئيسي في عمان في اليوم الثاني عشر من شهر رمضان المبارك، والتي استقبلت 2643 صائم، فيما شاركموظفو زين بتعبئة وتوزيع الطرود الغذائية لشهر رمضان المبارك.



وتقوم تكية أم علي حالياً بإيصال الدعم الغذائي المستدام لـ 20,000 ألف أسرة محتاجة تعيش تحت خط الفقر الغذائي في كافة محافظات المملكة، من خلال إيصال طرود غذائية شهرية وعلى مدار العام لهذه الأسر، ويحتوي كل طرد غذائي على 19 مادة غذائية تفي بالاحتياجاتالغذائية للأسرة على مدار الشهر.