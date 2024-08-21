زين تجدد تعاونها مع جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا لدعم مركز الملكة رانيا للريادة

الوكيل الإخباري- انطلاقاً من إيمانها بأهمية التشاركية لرفد منظومة ريادة الأعمال في المملكة، وتوحيد الجهود لتوفير مختلف أشكال الدعم للمبدعين من الشباب الأردني لتوظيف مهاراتهم وإمكاناتهم؛ جدّدت شركة زين الأردن ومن خلال منصّتها للإبداع (ZINC) الشراكة الاستراتيجية التي تجمعها منذ أعوام مع جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا لدعم مركز الملكة رانيا للريادة، والتي تكون المنصّة بموجبها شريكاً استراتيجياً لمختلف البرامج والمبادرات التي يطلقها المركز على مدار العام.

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وتم توقيع الاتفاقية اليوم في مقر شركة زين، ووقّعها الرئيس التنفيذي لشركة زين الأردن فهد الجاسم، ورئيس جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا الأستاذ الدكتورة وجدان أبو الهيجاء، بحضور وفد من الجامعة وعدد من المعنيين من الطرفين.



وتشتمل شراكة زين الاستراتيجية مع مركز الملكة رانيا للريادة، رعاية جائزة الملكة رانيا للريادة، التي تَقَدَّم للمشاركة في نسختها لهذا العام 371 ريادي وريادية، حيث يطلقها المركز سنوياً بهدف تعزيز مفهوم ريادة الأعمال بين طلبة الجامعات الأردنية، وتطوير أعمال الرياديين والمبتكرين الأردنيين، حيث يتم تخصيص الجائزة كل عام حول مجال معين، بهدف إيجاد حلول للمشكلات التي قد تواجه المجتمع في مختلف المجالات والقطاعات، بحيث يتم احتضان أفضل الأفكار المقدمة وتقديم الدعم المادي لها للعمل على تطوير أعمالهم، إلى جانب تشبيكهم مع شركاء المركز والمستشارين والمدربين المتخصصين.



كما تتضمن هذه الشراكة رعاية منصّة زين للإبداع (ZINC) لأعمال وفعاليات أسبوع الريادة العالمي الذي ينظّمه المركز سنوياً في مختلف محافظات المملكة خلال شهر تشرين الثاني تزامناً مع 170 دولة حول العالم، حيث تساهم المنصّة في دعم جهود المركز باستضافة سلسلة من الفعاليات التي تتضمن ورش عمل ودورات تدريبية في أهم مجالات ريادة الأعمال، في فروع منصّة زين للإبداع (ZINC) الثمانية والمنتشرة في عدد من الجامعات الحكومية في عدة محافظات، بهدف الوصول لأكبر عدد من الشباب المهتمين والمبدعين على مستوى المملكة، وإتاحة الفرصة للمشاركين لتبادل الخبرات والأفكار فيما بينهم واستكشاف امكاناتهم.



وتأتي هذه الخطوة من جانب زين في إطار حرصها على تكوين شراكات استراتيجية مع الجامعات الأردنية ومختلف المؤسسات التعليمية في المملكة، بهدف تمكين الطلبة والشباب واحتضان أفكارهم وأعمالهم والمساهمة في تحقيق طموحاتهم لبناء مستقبل مشرق للأردن، كمت تؤكد زين من خلال هذه الشراكات التزامها المستمر بدعم الكفاءات الشابة، وتوفير البيئة المناسبة التي تسهم في تطوير مهاراتهم وقدراتهم، بما يعزز من دورهم في قيادة التغيير والابتكار في مختلف المجالات.