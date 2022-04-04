زين تجدّد تعاونها مع جمعية "همتنا" وتقدّم 220 ألف دينار لإعادة تأهيل مركز صحي الأميرة بسمة

الوكيل الاخباري - جدّدت شركة زين الأردن وللعام الثالث على التوالي، اليوم الأحد اتفاقية التعاون التي تجمعها مع جمعية همتنا الخيرية، والتي تدعم زين بموجبها مشروع إعادة تأهيل مركز صحي الأميرة بسمة الشامل، الذي كانت قد بدأته جمعية همتنا خلال العام الماضي، ليصبح مجموع ما قدمته زين لهذا المشروع 220 ألف دينار.

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وبموجب الاتفاقية التي وقّعها أمس الأحد الرئيس التنفيذي لشركة زين فهد الجاسم، ورئيسة جمعية "همتنا" الخيرية الدكتورة فاديا سمارة؛ ستستكمل زين دعمها لإعادة تأهيل مركز صحي الأمير بسمة الشامل في منطقة راس العين بالعاصمة عمان، والبالغة مساحته 1700 متر مربع، لتسهم في تحسين جودة وكفاءة الخدمات العلاجية التي يقدّمها المركز لمن يحتاجها من المواطنين، والارتقاء بمستوى خدمات الرعاية الصحية المقدّمة في المملكة.



وتأتي هذه الخطوة في إطار التعاون الممتد الذي يجمع شركة زين الأردن وجمعية همتنا الخيرية، ليصل مجموع الدعم المقدم من زين للجمعية إلى300,500 آلاف دينار، حيث بدأت زين دعمها للجمعية في العام 2019 من خلالالمساهمة في إعادة تأهيل قسم الأورام في مستشفى البشير، وساهمت خلال العام 2020 في إنشاء قسم العزل العلاجي المتخصص في مدينة الحسين الطبية، الذي يضم 18 غرفة عزل علاجي، فيما كانت قد ساهمت زين خلال العام الماضي 2021 في إعادة تأهيل مركز صحي الأميرة بسمة الشامل ضمن المرحلة الأولى.



ويأتي هذا التعاون من جانب زين في إطار مسؤوليتها الاجتماعية وحرصها على دعم القطاع الصحي الذي توليه اهتماماً كبيراً من خلال مختلف المبادرات التي تطلقها على مدار العام لرفد هذا القطاع، وتقديمها الدعم لمختلف الجهات والمؤسسات التي تُعنى بتطوير مستوى الخدمات الصحية المقدّمة في المملكة، ولتساهم في تحقيق الهدف الثالث (الصحة الجيدة والرفاه) من أهداف التنمية المستدامة التي تتبناها في كافة برامجها ومبادراتها لإدارة الاستدامة.



وأعربت رئيسة جمعية همتنا الخيرية الدكتورة فاديا سمارة عن اعتزازها بالشراكة الاستراتيجية والممتدة مع شركة زين وقالت: " نثمن عاليا دعم زين لمشاريعنا منذ انطلاقتنا الأولى و الذي ساهم بشكل كبير في انجازنا لمشاريع متميزة تدعم القطاع الصحي الحكومي وتسهم في تقديم رعاية صحية فضلى خاصة للمرضى الأقل حظا، حيث سيكون مشروع اعادة تأهيل وتطوير مركز الأميرة بسمة الصحي الانطلاقة الأولى لمبادرة تأهيل وتطوير 25 مركز صحي في مختلف أنحاء المملكة.