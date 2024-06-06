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الخميس، 06-06-2024 01:48 م

زين تجدّد تقديرها للأسرة التربوية وترعى حفل جمعية جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميّز التربوي

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الوكيل الاخباري - انطلاقاً من إيمانها بأهمية دور المعلم في بناء الأوطان وتخريج أجيال متميّزة ترفع اسم الأردن وتحافظ على مكانته على مختلف الأصعدة وفي كافة المحافل، جددّت شركة زين الأردن رعايتها لحفل التكريم الملكي لدورة عام 2023-2024 لجائزة الملكة رانيا العبدالله للتميّز التربوي، الذي أقيم تحت رعاية جلالة الملكة رانيا العبدالله، أمس الأربعاء في قصر الثقافة الملكي بمدينة الحسين للشباب.اضافة اعلان


وأعربت شركة زين عن تقديرها لجهود جلالة الملكة رانيا العبدالله ومبادراتها تجاه التعليم والمعلمين، مجددةً فخرها بالشراكة الممتدة التي بدأت منذ 10 أعوام مع جمعية جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميّز التربوي لتحقيق أهداف الجائزة، التي تنسجم مع استراتيجية الشركة المتضمنة للتعليم كواحد من القطاعات الرئيسية التي تحرص الشركة على دعمها من خلال برامجها ومبادراتها المختلفة، مؤكدة على أهمية دور الأسرة التربوية من مدراء ومعلمين وحرصها على تقديرهم كجزء من رد الجميل تجاه بناة الأجيال.

وكرّمت جلالة الملكة رانيا العبدالله الفائزين بـ "جائزة الملكة رانيا العبدالله للمعلّم المتميّز" في دورتها الثّامنة عشرة، و"جائزة المدير المتميّز" في دورتها الثّامنة، و"جائزة مديريّات التّربية والتّعليم الدّاعمة للتّميُّز" في دورتها الرّابعة، و"جائزة رياض الأطفال" في دورتها الأولى.

 




 

 


 

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