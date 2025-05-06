زين تجدّد دعمها لصندوق الأمان لمُستقبل الأيتام للعام الـ 14 على التوالي

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الوكيل الإخباري- التزاماً بدورها المحوري في دعم الشباب والتعليم، ومسؤوليتها تجاه المجتمع المحلي؛ جدّدت شركة زين الأردن مُذكرة التفاهم التي تجمعها مع صندوق الأمان لمستقبل الأيتام - إحدى مؤسسات الملكة رانيا العبدالله - لتواصل الشركة تقديم مِنح التعليم الجامعي للشباب الأيتام المستفيدين من الصندوق، وتمكينهم من بناء مُستقبل ناجح وأكثر استقرارًا. اضافة اعلان





ووقّع مُذكرة التفاهم كلٌّ من الرئيس التنفيذي لشركة زين الأردن فهد الجاسم، والمدير العام لصندوق الأمان لمستقبل الأيتام نور الحمود. وبيّنت شركة زين بأن دعمها لصندوق الأمان يندرج في إطار استراتيجية الشركة لإدارة الاستدامة، وإيماناً منها بتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، وضمن جهودها في تمكين الشباب الأيتام وإسهاماتها المستمرة في بناء جيل متميّز قادر على قيادة المستقبل، بما يتماشى مع الهدف الرابع "التعليم الجيد" والهدف السابع عشر "عقد الشراكات لتحقيق الأهداف" من أهداف التنمية المستدامة التي تتبناها الشركة في كافة مُبادراتها وبرامجها.



وستُقدّم شركة زين الأردن من خلال مُذكرة التفاهم لهذا العام دعماً نقدياً بقيمة 25 ألف دينار، ليصل إجمالي الدعم النقدي المُقدّم حتى اليوم إلى 475,710 ديناراً أردنياً. ووصل إجمالي عدد المُستفيدين من المِنح المقدّمة من زين حتى اليوم إلى 170 شابة وشاباً. وشمل دعم الشركة لصندوق الأمان خلال الأعوام الماضية عدة مِنح، حيث وفّرت الشركة خلال العام 2019، 5 مِنح دراسية بمناسبة عيد ميلاد جلالة الملكة رانيا العبدالله لدعم خمسة شباب جامعيين لمدة 4 أعوام، كما خصّصت الشركة خلال العام 2020 مِنحاً دراسية جامعية لدعم ثلاث شابات في تخصصات الهندسة ولمدة خمس سنوات .



كما ساهمت الشركة خلال العام 2023 بتغطية تكلفة إيجار السكن لـ5 من الشابات المستفيدات من برامج الصندوق بتبرّع بلغت قيمته 10,000 دينار بمناسبة عيد ميلاد جلالة الملكة رانيا عام 2024، وخلال العام 2024 أيضاً قدّمت زين رعايتها للعشاء الخيري الذي أقامه الصندوق وتوجّه ريعه بالكامل لدعم تعليم شباب الصندوق، كما وتُقدّم الشركة دعماً عينياً لفعاليات جمع التبرعات التي يُقيمها الصندوق، ومنها حملة نهاية العام وحملة شهر رمضان المبارك 2025، إلى جانب المُشاركة في كافة حملات جمع التبرعات النقدية التي يُطلقها الصندوق ويُشارك بها أفراد المجتمع، فضلاً عن تزويدها لخدمات الاتصالات والإنترنت.



يُذكر أن صندوق الأمان لمستقبل الأيتام هو جمعية خيرية تأسست عام 2006 بمبادرة من جلالة الملكة رانيا العبدالله بهدف تمكين الشباب الأيتام فوق سن الـ18 من خريجي دور الرعاية أو من مناطق جيوب الفقر، من خلال برامج تعليم ودعم معيشي وبناء قدرات وتطوير ذاتي.



وقد استفاد منه ومنذ تأسيسه حتى اليوم أكثر من 4940 يتيماً، منهم 66% من الإناث، وتخرج من بينهم 3556 شاباً وشابة بدأوا السير في حياتهم العملية، فيما يتواجد حالياً 726 من الشباب على مقاعد الدراسة.