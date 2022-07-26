زين تجدّد دعمها للمشروع الوطني لمراقبة نوعية المياه عن بُعد

الوكيل الإخباري - لتواصل دعمها للمشاريع والمبادرات التي تساند الجهود المبذولة في المملكة لمواجهة التحديات المائية، وضمن برامجها المستدامة للحفاظ على البيئة؛ جدّدت شركة زين الأردن دعمها -للعام الـ 16 على التوالي- للمشروع الوطني لمراقبة نوعية المياه في الوقت الحقيقي وعن بُعد الذي تقوم الجمعية العلمية الملكية بإدارته وتشغيله.

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وجدّدت زين دعمها للمشروع من خلال توفير الإنترنت وخدمة “Static IP” لـ 13محطة رصد ميدانية موزعة على أهم المصادر المائية السطحية في المملكة، حيث تعمل هذه المحطات أتوماتيكياً عن طريق الأجهزة المزودة بداخلها، والتي تقوم بسحب عينات المياه بمعدل عينة كل ساعة من المصدر المائي وإجراء التحاليل الفيزيائية والكيميائية على تلك العينات، وإرسال النتائج عبر الشبكة الحاسوبية إلى قاعدةبيانات، ويتم تحليل النتائج من قاعدة البيانات لتدعيم عمليات اتخاذ القرارات من قِبل أصحاب العلاقة من وزارات ومؤسسات ومزارعين وباحثين وأكاديميين.



وتُسهم زين من خلال الخدمات التي تقدّمها في تيسير متابعة نوعية المياه عن بُعد من خلال توفير البيانات آلياً بكل سهولة وسرعة وفي أي وقت، وذلك في ظل التحديات المتزايدة التي يشهدها قطاع المياه في الأردن، والتي تتمثل في شُح مصادر المياه وازدياد الطلب الناجم عن ارتفاع عدد السكان، بالإضافة إلى تذبذب الهطولات المطرية إثر التغير المناخي، الأمر الذي يستدعي تعزيز الممارسات نحو استخدام أمثل للموارد المائية.



ويعد المشروع الوطني لمراقبة نوعية المياه في الوقت الحقيقي وعن بُعد هو مشروع تم تأسيسه في الجمعية العلمية الملكية منذ العام 2003 لصالح المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، وترأس وزارة البيئة اللجنة التوجيهية للمشروع الذي يقدم خدماته لكل من وزارة المياه والري، ووزارة الصحة، ووزارة البيئة، وشركة مياهنا، ووزارة الزراعة، وتقدّم شركة زين خدماتها ودعمها لهذا المشروع منذ العام 2006 وحتى اليوم.



يذكر أن شركة زين أطلقت مؤخراً من خلال منصّتها للإبداع (ZINC) هاكاثون التغير المناخي، بالشراكة مع وزارة البيئة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وبرنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة (WFP)، حيث سيتناول الهاكاثون عدّة مجالات تتضمن المياه، والطاقة، والزراعة، والنفايات الصلبة، حيث بدأت فعالياته يوم الخميس وستستمر حتى يوم السبت القادم الموافق 31 تموز.