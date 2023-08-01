زين تجدد شراكتها الاستراتيجية مع الهيئة الملكية الأردنية للأفلام

الوكيل الإخباري - لتواصل دعمها لقطاع الثقافة والفن ومجال صناعة الأفلام في المملكة، والمساهمة في تنميته؛ جدّدت شركة زين الأردن وللعام السادس على التوالي شراكتها الاستراتيجية مع الهيئة الملكية الأردنية للأفلام.

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وتم توقيع الاتفاقية اليوم في مقر شركة زين، حيث وقعها عن زين رئيسها التنفيذي فهد الجاسم، وعن الهيئة الملكية الأردنية للأفلام مديرها العام مهند البكري، لتواصل زين دعمها لمراكز الأفلام الستة التابعة للهيئة والمختصة بصناعة الأفلام في الزرقاء والسلط وإربد والعقبة، ووادي رم والمفرق، وذلك لغايات تطويرها وتشغيلها وإقامة الأنشطة والفعاليات المختلفة، بالإضافة إلى عقد دورات تدريبية وورش عمل حول ماهية صناعة الأفلام باستخدام كاميرات الهاتف المحمول؛ وذلك بهدف تدريب الشباب الراغبين بدخول مجال صناعة الأفلام وتشجيعهم على هذه الصناعة، بالإضافة إلى نشر التوعية حول هذا المجال وأهميته في الوقت الحالي، لا سيما في ظل تزايد الطلب والحاجة للمصوّرين المحترفين مع الانتشار الواسع للتكنولوجيا الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى أهمية مجال صناعة الأفلام كعامل جذب سياحي نظراً للمواقع المميزة والفريدة التي يحتضنها الأردن، والتي استقطبت العديد من صانعي الأفلام لتصوير مشاهد من أفلام عالمية على أرض المملكة.



ونظّمت الهيئة بالشراكة مع زين حتى الآن، 235 ورشة تدريبية في مجال فن وصناعة الأفلام للفئات العمرية المختلفة، شارك فيها حوالي 3500 شخص، واحترف العمل في مجال صناعة الأفلام نسبة عاليةمن متدربي هذه الورشات وانخرطوا في سوق العمل، حيث ساهمت هذه الورشات بتوفير فرص عمل مستدامة للشباب المستفيدين منها، وذلك من خلال انشائهم لمشاريعهم الخاصة أو حصولهم على وظائف في قطاع صناعة الأفلام الذي يعد أحد أهم القطاعات التي تزخر بالفرص الواعدة.

