زين تُجدّد شراكتها الاستراتيجية مع متحف الأطفال

الوكيل الإخباري- جدّدت شركة زين الأردن شراكتها الاستراتيجية الممتدة، والتي تجمعها مع متحف الأطفال للعام الـ 18 على التوالي، مواصلةً مسيرة تعاون شكّلت نموذجًا ناجحًا للشراكة بين القطاع الخاص والمؤسسات التعليمية والثقافية، وأسهمت على مدار الأعوام الماضية في إحداث أثر إيجابي ومستدام في حياة الأطفال في مختلف أنحاء المملكة. اضافة اعلان





وأكدت زين أن هذه الشراكة تُجسّد امتدادًا لتعاون طويل ومثمر مع متحف الأطفال، شمل دعم مجموعة واسعة من البرامج والأنشطة التعليمية والتفاعلية، والمبادرات التي ركّزت على دمج التعليم باللعب والتكنولوجيا، وتمكين الأطفال من تطوير مهاراتهم الذهنية والإبداعية، وتعزيز فضولهم المعرفي منذ سن مبكرة. كما يأتي هذا التعاون انطلاقًا من إيمانها بأهمية الاستثمار في التعليم والطفولة، باعتباره أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجيتها في إدارة الاستدامة، إلى جانب حرصها على دعم المبادرات التي تسهم في بناء جيل واعٍ ومثقف وقادر على مواكبة متطلبات المستقبل.



وبتجديد هذه الشراكة، تواصل زين دعمها للبرامج التعليمية والتوعوية، والأنشطة التفاعلية، والمعروضات التي يقدّمها متحف الأطفال، والتي استفاد منها خلال العام الماضي فقط ما يقارب 62,500 طفل وزائر، عبر برنامج احتفال عيد العمال، وبرنامج شهر رمضان المبارك في متحف الأطفال في عمّان، بالإضافة إلى برنامج المتحف المتنقّل الذي يجوب المحافظات الأردنية كافة، والذي تمكّن منذ تأسيسه وبدعم من زين من الوصول إلى أكثر من 500,000 مستفيد.



وكانت زين قدّمت خلال العام الماضي دعمها لتحدي القراءة في متحف الأطفال، وهو مسابقة سنوية تهدف إلى تشجيع الأطفال على القراءة وتنمية حب المعرفة، من خلال قراءة وتلخيص كتب خارج المنهاج الدراسي، بما يحفّزهم على استكشاف عوالم جديدة من القصص والمعارف المتنوعة.



كما واصلت الشركة، ومن خلال عيادتها المجانية المتنقّلة للأطفال، المشاركة في جولات متحف الأطفال المتنقّل في مختلف أنحاء المملكة، حيث قدّمت العيادة خدماتها الصحية المجانية لأكثر من 260,000 طفل في القرى والمناطق الأقل حظًا خلال جولاتها مع المتحف المتنقّل.



ويُذكر أن زين قامت سابقًا بتنفيذ وتطوير معروضة التكنولوجيا التعليمية في متحف الأطفال، والتي افتتحتها جلالة الملكة رانيا العبدالله، وتستهدف الأطفال من عمر سبع سنوات فأكثر، وتضم أقسامًا تفاعلية تُعرّف الأطفال بأساسيات العالم الرقمي، مثل المجسّات ودورها في التعرّف على الهوية، والرموز البرمجية، والسحابة الرقمية ووظائفها، وأهمية حماية البيانات وطرق الحفاظ على سريتها.



وتؤكد زين الأردن، من خلال هذا التعاون المتجدد، التزامها بدورها المجتمعي، وحرصها على بناء شراكات استراتيجية طويلة الأمد تُسهم في تحقيق أثر مستدام، وتدعم المؤسسات الوطنية التي تعمل على تطوير العملية التعليمية، وتعزيز الإبداع والمعرفة لدى الأطفال في مختلف مناطق المملكة.

