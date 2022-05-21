زين تحتفل بالاستقلال في حدائق الملك عبدالله الثاني بالمقابلين

الوكيل الإخباري - أعلنت شركة زين الأردن عن إقامتها لاحتفالٍ جماهيري ضخم بمناسبة العيد السادس والسبعين لاستقلال المملكة، وذلك يوم الأربعاء القادم الموافق 25/5 في حدائق الملك عبدالله الثاني بمنطقة المقابلين.



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ويأتي الاحتفال في إطار حرص الشركة على الاحتفاء بهذه المناسبة في كل عام، وكماعوّدت الأردنيين طيلة 17 عاماً مضت، حيث غدا احتفال زين بصمة مميزة في هذا اليوم المميز من أيام الوطن، الذي تشارك زين خلاله الأردنيين الاحتفال بهذه المناسبة العزيزة على قلوب الجميع.





وسيشتمل الاحتفال - الذي أعلنت عنه زين عبر مختلف وسائل الإعلام ومنصات

التواصل الاجتماعي- على مشاركة نخبة من الإعلاميين والفنانين الأردنيين، حيث

سيقدم الاحتفال كل من الإعلامي محمد الوكيل والإعلامية لورنيا قبطي،

وسيشتمل على فقرات فنية لفرقة معان للفلكلور الشعبي، والفنانين حمدي

المناصير، وزين عوض، وحسين السلمان، بالإضافة إلى عرض لموسيقات القوات

المسلحة الأردنية.



وسيتخلل الاحتفال عروضاً جوية مميزة لسلاح الجو الملكي الأردني من خلال

طائرات F16، وفريق صقور الأردن الملكي، ونادي الطيران الشراعي الملكي الأردني، بالإضافة إلى عرض لفريق القفز الحر – العمليات الخاصة، وسيتم إطلاق العلم الأردني الطائر في سماء عمان احتفالاً بهذه المناسبة، فيما سيُختتم الاحتفال بعرض ضخم للألعاب النارية.



وستشتمل فعاليات زين الاحتفالية بهذه المناسبة؛ على مسيرة ضخمة للدراجات النارية ستضم أكثر من 500 دراجة، والتي ستنطلق صباح يوم الخميس من أمام مقر شركة زين الكائن في شارع الملك عبدالله الثاني، لتجوب شوارع عمان احتفالاً بهذه المناسبة، بمشاركة متحف الدبابات الملكي، حيث ستتواجد مجموعة من الآليات العسكرية بالتزامن مع انطلاق المسيرة.



