الأحد 13-02-2022
الوكيل الاخباري

ورشة حول حقوق الإنسان وحرية الرأي بإربد

بلدية العامرية تبحث إنشاء مركز شبابي

كندا تعلن تطعيم 84% من مواطنيها بلقاح كورونا

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد - تحذيرات

اختتام فعاليات مشروع المساءلة لأجل التغيير

إنهاء الفصل في طلبات الترشح للانتخابات في 8 محافظات

غرفة تجارة عمّان: سلة غذاء الأردنيين وأسعارها بأمان ولدينا مخزون كافٍ إذا زاد التوتر في أوكرانيا

أردوغان : زيارتي إلى الإمارات تتيح الارتقاء بعلاقات البلدين

الخصاونة اعتذر "حقكم علينا".. مصدر نيابي يكشف لـ"الوكيل الاخباري" تفاصيل ما جرى في اربد

رئيس الوزراء يكشف عن قرارات قادمة لإنهاء قيود كورونا في الاردن

الجمعة، 11-02-2022 10:11 م

زين تحتفل بالعيد الستين لجلالة الملك - فيديو وصور

13


الوكيل الاخباري - احتفالاً بالعيد الستين لجلالة الملك عبدالله الثاني؛ نظمت شركة زين الأردن صباح اليوم الجمعة فعالية احتفالية أمام مبنى الشركة، حيث انطلقت مسيرة للدراجات النارية من أمام مقر زين وجابت عدداً من شوارع العاصمة عمان، وصولاً إلى قرية الدراجين – طريق المطار.

اضافة اعلان


وأقيمت الفعالية بمشاركة سلاح الجو الملكي الأردني، ومتحف السيارات الملكي، ومتحف الدبابات الملكي، ومديرية الأمن العام والمعهد المروري الأردني، ومالكي الدراجات النارية في الأردن، حيث حلّقت إحدى مروحيات سلاح الجو فوق موقع الفعالية ورافقت مسيرة الدراجات النارية، كما اصطفت مجموعة من سيارات متحف السيارات الملكي وآليات من متحف الدبابات الملكي أمام مبنى شركة زين.

 


وشهدت الفعالية إطلاق علم طائر يحمل الرقم 60 في سماء عمان احتفالاً بهذه المناسبة العزيزة على قلوب الأردنيين جميعاً، والتي تحرص زين على الاحتفال بها سنوياً، لتشارك الأردنيين احتفالهم وتعبيرهم عن المحبة وتجديد الولاء لقائد الوطن.


وأقيمت الفعالية وسط تطبيق الاشتراطات الصحية والتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية، وذلك حفاظاً على الصحة والسلامة العامة.

 

اظهار ألبوم ليست


 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
zain_logo_BK

"زين فايبر" تغطّي مناطق جديدة في عمان والزرقاء وإربد والعقبة

OPPO Reno6 Series

كاميرات هواتف OPPO تصوير احترافي مدعم بخاصية الذكاء الاصطناعي

2 copy copy

هواوي تطلق سماعات HUAWEI FreeBuds Lipstick العصرية والجديدة في الأردن

Galaxy_S22_Ultra_PR_main3

سامسونج جالكسي S22 Ultra يوفر تجربة السلسلة S الأكثر تميزاً في فئتها

GetAttachment

خدمات نقل العفش تجدها على السوق المفتوح

web

سامسونج جالكسي S22 و S22+ تقدمان تجربة كاميرا ثورية للتصوير في الليل والنهار

أخبار متعلقة
WhatsApp Image 2022-02-05 at 2.21.59 PM (1)

بدعم من زين جمعية "همتنا" تسلّط الضوء على جهود مكافحة السرطان - صور وفيديو