زين تحتفل بالعيد الستين لجلالة الملك - فيديو وصور

الوكيل الاخباري - احتفالاً بالعيد الستين لجلالة الملك عبدالله الثاني؛ نظمت شركة زين الأردن صباح اليوم الجمعة فعالية احتفالية أمام مبنى الشركة، حيث انطلقت مسيرة للدراجات النارية من أمام مقر زين وجابت عدداً من شوارع العاصمة عمان، وصولاً إلى قرية الدراجين – طريق المطار.

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وأقيمت الفعالية بمشاركة سلاح الجو الملكي الأردني، ومتحف السيارات الملكي، ومتحف الدبابات الملكي، ومديرية الأمن العام والمعهد المروري الأردني، ومالكي الدراجات النارية في الأردن، حيث حلّقت إحدى مروحيات سلاح الجو فوق موقع الفعالية ورافقت مسيرة الدراجات النارية، كما اصطفت مجموعة من سيارات متحف السيارات الملكي وآليات من متحف الدبابات الملكي أمام مبنى شركة زين.



وشهدت الفعالية إطلاق علم طائر يحمل الرقم 60 في سماء عمان احتفالاً بهذه المناسبة العزيزة على قلوب الأردنيين جميعاً، والتي تحرص زين على الاحتفال بها سنوياً، لتشارك الأردنيين احتفالهم وتعبيرهم عن المحبة وتجديد الولاء لقائد الوطن.



وأقيمت الفعالية وسط تطبيق الاشتراطات الصحية والتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية، وذلك حفاظاً على الصحة والسلامة العامة.

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