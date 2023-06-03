السبت 03-06-2023
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السبت، 03-06-2023 11:36 ص

زين تحتفل بزفاف ولي العهد في سماء العقبة بأضخم عرض درون في المملكة

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الوكيل الإخباري - ضمن سلسلة احتفالاتها بمناسبة زفاف سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وسمو الأميرة رجوةُ الحسين؛ أقامت شركة زين الأردن مساء يوم الخميس أضخم عرض لطائرات الدرون في المملكة، في واحة ايلة بمحافظة العقبة، بالتعاون مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. وحلّقت 1000 طائرة درون في سماء العقبة لمدّة 12 دقيقة رسمت خلالها لوحات فنية ووطنية متحرّكة، وسط تفاعل من الجماهير والحضور والسياح؛ لتجسّد زين من خلالها الفرح الوطني الأردني الكبير، وبهجة الأردنيين وسعادتهم بزفاف أميرهم المحبوب، حيث بدأ العرض برسم لوحة رائعة لزهرة الأردن الوطنية "السوسنة السوداء"، ثم الصقر، والتاج الملكي، والشماغ الأردني، وعلم الأردن، تلاها الشعار الرسمي لزفاف سمو ولي العهد "نفرح"، بالإضافة إلى عنوان فعاليات زين الاحتفالية بهذه المناسبة "زين تفرح بالحسين"، كما توّجت زين عرضها الضخم بصورة لسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني وسمو الأميرة رجوةُ الحسين. وكانت شركة زين قد أقامت يوم الخميس أيضاً احتفالاً ضخماً بهذه المناسبة السعيدة على دوّار الشعب في عمّان، تضمن فقرات فنية وفعاليات متنوعة، وحضره آلاف المواطنين الذين قدِموا من مختلف محافظات المملكة، حيث اصطف الحضور في لحظة تاريخية لتحيّة سمو الأمير الحسين والأميرة رجوةُ الحسين، عند مرور موكب الزفاف - الموكب الأحمر أمام منطقة الاحتفال، كما أقامت الشركة فعالية أمام مبنى الشركة الرئيسي في شارع الملك عبدالله الثاني، بمشاركة مجموعة مالكي دراجات هارلي في الأردن (HOG) ومجموعة مالكي دراجات فيسبا في الأردن (VOG)، وذلك بالتزامن مع مرور موكب الزفاف - الموكب الأحمر أمام مبنى زين في شارع الملك عبدالله الثاني. وكانت شركة زين قد أطلقت أغنية بعنوان "هذا يوم الفرح" بصوت الفنان حسين السلمان، والتي كانت الانطلاقة لفعالياتها الاحتفالية ضمن احتفالات المملكة بهذه المناسبة، كما قامت بتغيير اسم شبكتها لتظهر على هواتف المشتركين باسم" AL HUSSEIN"، وقدّمت الشركة عروضاً خاصة على متجرها الإلكتروني (Zain eShop) احتفالاً بهذه المناسبة. وجاء تنظيم شركة زين لهذه الفعاليات الاحتفالية في إطار حرص الشركة على مشاركة الأردنيين أجواء الفرح والبهجة بهذه المناسبة العزيزة على قلوب الأردنيين، والتزاماً منها وكما اعتاد الأردنيون دوماً على تواجد زين في كافة الاحتفالات والمناسبات الوطنية عبر احتفالات ضخمها تنظمها لتليق بحجم هذه المناسبات، والتي تعكس حب الأردنيين لوطنهم وقيادتهم.اضافة اعلان











 




 

 


 

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زين تقيم أضخم عرض درون بمناسبة زفاف ولي العهد

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