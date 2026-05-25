الثلاثاء 2026-05-26 01:06 ص

زين تحتفي باستقلال المملكة الـ80 وتوجّه رسائل دعم لنشامى المنتخب الوطني

بحضور عشرات الآلاف
الإثنين، 25-05-2026 11:28 م

الوكيل الإخباري-    ضمن احتفالٍ ضخم حضره عشرات الآلاف من الأردنيين وعائلاتهم، الذين توافدوا للمشاركة في الأجواء الوطنية المميّزة التي جمعت بين الفخر بالوطن وتجديد الولاء والالتفاف حول القيادة الهاشمية، والحماس لدعم المنتخب الوطني لكرة القدم؛ احتفلت شركة زين الأردن اليوم بعيد استقلال المملكة الأردنية الهاشمية الـ80، في حدائق الملك عبدالله الثاني بمنطقة المقابلين.

وجاءت احتفالات زين هذا العام بطابع استثنائي تزامناً مع حالة الفخر والحماس التي يعيشها الأردنيون دعماً للنشامى في رحلتهم التاريخية المرتقبة، حيث أعدّت زين –راعي الاتصالات الحصري للمنتخب الوطني لكرة القدم– أجواءً خاصة عبّرت عن دعمها والتفاف الأردنيين حول منتخب النشامى، من خلال الحضور البصري والرسائل الوطنية والفعاليات التفاعلية التي عكست مشاعر الفخر والانتماء التي يعيشها الشارع الأردني خلال هذه المرحلة المميزة.


وتضمّن الاحتفال الرئيسي الذي قدّمه الإعلامي محمد الوكيل والإعلامية رزان سلامة، عروضاً لموسيقات القوات المسلحة الأردنية، وعرضاً جوياً لطائرات سلاح الجو الملكي الأردني من طراز (F16)، وتحليق لإحدى مروحيات سلاح الجو الملكي التي حملت العلم الأردني، وعرض مميز لفريق القفز الحر – العمليات الخاصة، وإطلاق بالونات بألوان العلم الأردني في سماء العاصمة عمّان، في مشهد جسّد الفخر والاعتزاز براية الوطن الخفّاقة.


كما اشتملت الفعاليات على فقرات فنية وتراثية أحياها الفنانون سعد أبو تايه، ويزن الروسان، وحمدي المناصير، وحسام ووسام اللوزي، إلى جانب مشاركة فرقة معان للفلكلور الشعبي، وسط تفاعل كبير من الحضور الذين شاركوا أيضاً في الفعاليات التفاعلية والجوائز التي قدّمتها الشركة.


وكانت شركة زين قد بدأت احتفالاتها الوطنية يوم الجمعة بحضور نجوم منتخب النشامى، عبر فعالية أقامتها أمام مبنى الشركة في شارع الملك عبدالله الثاني بالعاصمة عمّان، واشتملت على انطلاق مسيرة ضخمة للدراجات النارية نظّمتها بالتعاون مع المعهد المروري الأردني ومجموعات مالكي الدراجات النارية في الأردن، حيث انطلقت مئات الدراجات من مبنى شركة زين لتجوب شوارع العاصمة وصولاً إلى صرح الشهيد.


وأكدت زين حرصها الدائم على مشاركة الأردنيين كافة المناسبات الوطنية، من خلال تنظيم الفعاليات التي تجمع الأردنيين في أجواء تعبّر عن روح الانتماء والاعتزاز بالوطن، إلى جانب دعمها المستمر للشباب والرياضة والإنجازات الوطنية التي ترفع اسم الأردن عالياً.

 


