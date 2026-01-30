الوكيل الإخباري- احتفاءً بالذكرى الرابعة والستين لميلاد قائد البلاد جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحُسين، نظّمت شركة زين الأردن وبالتعاون مع المعهد المروري الأردني ومجموعات مالكي الدراجات النارية في الأردن مسيرة ضخمة للدراجات النارية، انطلقت من مقر شركة زين الكائن في شارع الملك عبدالله الثاني.

وتخلل فعاليات زين الاحتفالية بهذه المناسبة العزيزة على قلوب الأردنيين جميعاً إطلاق علم ضخم في سماء عمان، فيما حلّقت إحدى مروحيات سلاح الجو الملكي الأردني فوق موقع الفعالية أمام مبنى شركة زين في مشهد مهيب عكس الروح الوطنية ومحبة الأردنيين لقائدهم والتفافهم حول قيادتهم وقواتهم المسلحة الباسلة التي تحظى بمكانة متميزة في قلب مليكهم.



وشارك في المسيرة التي انطلقت صباح اليوم الجمعة مئات الدراجات النارية في موكب احتفالي مهيب تجسدت فيه مشاعر الولاء الفخر والاعتزاز بجلالة الملك، وجابت المسيرة عدداً من شوارع العاصمة عمّان وصولاً إلى الساحة الهاشمية في منطقة وسط البلد، حيث استُكملت الاحتفالات بمعزوفات لموسيقات الأمن العام مع أجمل الألحان الوطنية المميزة التي تغنّت بعيد ميلاد قائد الوطن الميمون.



وتجدد شركة زين من خلال هذه الفعالية مشاعر الحب والفخر والاعتزاز بالأردن وقيادته الهاشمية الحكيمة، حيث تحرص الشركة سنوياً على الاحتفال بالمناسبات والأيام الوطنية، وأبرزها عيد الاستقلال وعيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني، بهدف مشاركة الأردنيين والأردنيات أفراحهم في هذه المناسبات العزيزة على قلب كل أردني.



وبهذه المناسبة العزيزة رفعت شركة زين الأردن أسمى آيات التهنئة إلى مقام جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحُسين المعظم، متمنية لجلالته دوام الصحة والعافية، وأن يديم الله الأفراح والمناسبات السعيدة على أردننا الغالي ونشامى الوطن وشعبه الأصيل.

#ميلاد_سيدنا pic.twitter.com/ConGSAJExm مسيرة ضخمة انطلقت من الشركة وجابت شوارع عمّان..زين تحتفي بالعيد الرابع والستين لميلاد جلالة الملك #شركات_الوكيل January 30, 2026