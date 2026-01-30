الجمعة 2026-01-30 07:32 م

زين تحتفي بالعيد الرابع والستين لميلاد جلالة الملك

مسيرة ضخمة انطلقت من الشركة وجابت شوارع عمّان
مسيرة ضخمة انطلقت من الشركة وجابت شوارع عمّان
 
الجمعة، 30-01-2026 06:03 م

الوكيل الإخباري-    احتفاءً بالذكرى الرابعة والستين لميلاد قائد البلاد جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحُسين، نظّمت شركة زين الأردن وبالتعاون مع المعهد المروري الأردني ومجموعات مالكي الدراجات النارية في الأردن مسيرة ضخمة للدراجات النارية، انطلقت من مقر شركة زين الكائن في شارع الملك عبدالله الثاني.

اضافة اعلان


وتخلل فعاليات زين الاحتفالية بهذه المناسبة العزيزة على قلوب الأردنيين جميعاً إطلاق علم ضخم في سماء عمان، فيما حلّقت إحدى مروحيات سلاح الجو الملكي الأردني فوق موقع الفعالية أمام مبنى شركة زين في مشهد مهيب عكس الروح الوطنية ومحبة الأردنيين لقائدهم والتفافهم حول قيادتهم وقواتهم المسلحة الباسلة التي تحظى بمكانة متميزة في قلب مليكهم.


وشارك في المسيرة التي انطلقت صباح اليوم الجمعة مئات الدراجات النارية في موكب احتفالي مهيب تجسدت فيه مشاعر الولاء الفخر والاعتزاز بجلالة الملك، وجابت المسيرة عدداً من شوارع العاصمة عمّان وصولاً إلى الساحة الهاشمية في منطقة وسط البلد، حيث استُكملت الاحتفالات بمعزوفات لموسيقات الأمن العام مع أجمل الألحان الوطنية المميزة التي تغنّت بعيد ميلاد قائد الوطن الميمون.


وتجدد شركة زين من خلال هذه الفعالية مشاعر الحب والفخر والاعتزاز بالأردن وقيادته الهاشمية الحكيمة، حيث تحرص الشركة سنوياً على الاحتفال بالمناسبات والأيام الوطنية، وأبرزها عيد الاستقلال وعيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني، بهدف مشاركة الأردنيين والأردنيات أفراحهم في هذه المناسبات العزيزة على قلب كل أردني.


وبهذه المناسبة العزيزة رفعت شركة زين الأردن أسمى آيات التهنئة إلى مقام جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحُسين المعظم، متمنية لجلالته دوام الصحة والعافية، وأن يديم الله الأفراح والمناسبات السعيدة على أردننا الغالي ونشامى الوطن وشعبه الأصيل.

 

 


Image1_1202630175736514148695.jpg
Image2_1202630175736514148695.jpg
Image3_1202630175736514148695.jpg
Image4_1202630175736514148695.jpg
Image1_1202630175916214509715.jpg
Image2_1202630175916214509715.jpg
Image3_1202630175916214509715.jpg
Image4_1202630175916214509715.jpg
Image1_1202630175955372992075.jpg
Image2_1202630175955372992075.jpg
Image3_1202630175955372992075.jpg
Image4_1202630175955372992075.jpg
Image1_120263018111338624266.jpg
Image2_120263018111338624266.jpg
Image3_120263018111338624266.jpg 

 
 


gnews

أحدث الأخبار

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

أخبار محلية الأردن يرحب ببيان الحكومة السورية حول وقف إطلاق النار مع قوات "قسد"

أعمدة كهرباء ضغط عالٍ

أخبار محلية فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غدا - أسماء

العدوان: الشباب الأردني يحتفي بميلاد قائد المسيرة ويجدد العهد بمواصلة البناء

أخبار محلية العدوان: الشباب الأردني يحتفي بميلاد قائد المسيرة ويجدد العهد بمواصلة البناء

متحف الدبابات الملكي

أخبار محلية متحف الدبابات الملكي يحتفل بعيد ميلاد جلالة الملك والذكرى الثامنة لافتتاحه

مسيرة ضخمة انطلقت من الشركة وجابت شوارع عمّان

أخبار الشركات زين تحتفي بالعيد الرابع والستين لميلاد جلالة الملك

بلدية إربد الكبرى تتعامل مع 85 ملاحظة خلال المنخفض الجوي

أخبار محلية بلدية إربد تزيل بناء مهجورا آيلا للسقوط حفاظا على السلامة العامة

مسيرة للقوارب في العقبة احتفالاً بعيد ميلاد الملك الـ64

أخبار محلية مسيرة للقوارب في العقبة احتفالاً بعيد ميلاد الملك الـ64

رحلة وفاء على ظهر جمل… سند دوريج من معان إلى بسمان مهنئًا الملك بعيد ميلاده

أخبار محلية رحلة وفاء على ظهر جمل… سند دوريج من معان إلى بسمان مهنئًا الملك بعيد ميلاده



 






الأكثر مشاهدة