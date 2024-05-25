زين تحتفي بعيد الاستقلال الـ 78 في عمان والعقبة

الوكيل الاخباري - ضمن احتفالاتها بالعيد الـ 78 لاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية، واليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك سلطاته الدستورية؛ نظّمت شركة زين الأردن سلسلة من الفعاليات في العاصمة عمان ومحافظة العقبة وعدد من محافظات المملكة، للاحتفال بهذه المناسبة السعيدة والعزيزة على قلوب الأردنيين جميعاً.

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وقدّمت زين رعايتها لفعاليات متحف الدبابات الملكي للاحتفال بعيد الاستقلال، من خلال إقامة مجموعة من الأنشطة والفعاليات الترفيهية والوطنية لزوار المتحف، بالإضافة إلى توزيع العلم الأردني على الأطفال والعائلات، كما كانت قد وزّعت العلم الأردني رمز الوطن والفخر والعزة على الزوار في عدد من معارض الشركة المنتشرة في محافظات المملكة للتعبير عن مشاعر الفخر والاعتزاز بمسيرة الإنجاز، بالإضافة إلى رعايتها لليوم المفتوح في مدارس أكاديمية عمان والذي أقامته احتفالاً بهذه المناسبة.



كما شاركت زين بتنظيم عدد من الفعاليات الترفيهية والأنشطة التفاعلية بالتعاون مع سلطة منطقة الاقتصادية الخاصة في ساحة الثورة العربية الكبرى بمحافظة العقبة، لمشاركة أهالي العقبة احتفالاتهم بالأعياد الوطنية، وذلك انطلاقاً من حرصها على مشاركة الأردنيين فرحة الاحتفالات الوطنية.



وكانت قد انطلقت يوم أمس مسيرة ضخمة للدراجات النارية المزيّنة بالعلم الأردني من مقر شركة زين الأردن في شارع الملك عبدالله الثاني، وجابَت أكثر من 400 دراجة شوارع العاصمة عمان وصولاً إلى مقر هارلي في قرية الدراجين – طريق المطار، بالتعاون مع مالكي الدراجات النارية في الأردن، كما تضمّنت الفعالية مشاركة كل من متحف الدبابات الملكي، ومتحف السيارات الملكي، حيث اصطفّت مجموعة من آلياتهما أمام مبنى زين الرئيسي في صورة وطنية مميزة.

ورفعت شركة زين الأردن أسمى آيات التهنئة والتبريك إلى مقام جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، والعائلة الهاشمية والأسرة الأردنية بمناسبة العيد الثامن والسبعين لاستقلال المملكة.













