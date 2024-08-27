زين تحد من استهلاك البلاستيك في كافة عملياتها التشغيلية

الوكيل الإخباري- في إطار التزامها بتطويع جميع عملياتها التشغيلية بما يتلائم مع استراتيجيتها لإدارة الاستدامة، وضمن جهودها لتعزيز ممارسات الاستدامة البيئية ونشر التوعية حول أهمية المحافظة على البيئة؛ أعلنت شركة زين الأردن عن نجاحها في الحد من استهلاك المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد والتي تؤثر بشكل سلبي على البيئة، بنسبة تجاوزت %50 في كافة عملياتها مع نهاية النصف الأول من العام الجاري، وذلك من خلال تطبيقها لسلسة من الممارسات البيئية التي تسهم بتقليل الأثر البيئي لنشاطاتها سواء داخل الشركة وبين موظفيها أو من خلال الخدمات التي تقدّمها لزبائنها.

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وعمّمت زين السلوكيات التي تنتهجها في مجال الاستدامة البيئية لتشمل الخدمات التي تقدّمها لزبائنها ومشتركيها، حيث تبنّت الشركة أحدث حلول التكنولوجيا لتقليل استخدام مادة البلاستيك في شرائح الاتصال، من خلال اتاحة إمكانية الحصول على الشرائح الإلكترونية eSIM، حيث وصل عدد مشتركي زين من مستخدمي الشرائح الإلكترونية إلى 100 ألف مشترك، مما يساهم بتوفير 250 كيلو غرام من البلاستيك المستخدم في تصنيع الشريحة نفسها ومواد تغليفها، كما عملت الشركة على تقليل مواد التعبئة والتغليف (Starter Kits Packaging) الخاصة بشرائح الاتصال (SIM cards) إلى أقل حجم ممكن وباستخدام أقل كمية ممكنة من البلاستيك، فيما أصبحت 90% من بطاقات الشحن إلكترونية، بالإضافة إلى تصنيع البطاقات من الورق عوضاً عن البلاستيكونفّذت زين العديد من البرامج والمبادرات الصديقة للبيئة داخل الشركة، والتي أسهمت في الحد من استهلاك المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد؛ لتعزيز ثقافة الاستدامة بين موظفيها وكل فرد من أفراد عائلتها، ونشر مفهوم الوعي البيئي فيما بينهم، حيث قامت الشركة بوقف استهلاك عبوات المياه البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد داخل مرافقها، واستبدالها بالعبوات الزجاجية المستدامة، كما قامت بتوزيع عبوات مياه معدنية "ستانلس ستيل" على جميع موظفيها، والمصممة بأسمائهم بطريقة مميزة، بما يسهم في خفض استهلاك حوالي 44 ألف عبوة بلاستيكية وبما يعادل 444 كيلو غراماً من البلاستيك سنوياً، فيما تم إلغاء استخدام الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد في كافتيريا الشركة وتم استبدالها بأكياس ورقية، مما يسهم في خفض استهلاك أكثر من 800 كغم من البلاستيك سنوياً، كما قامت الشركة باستبدال كافة أدوات تناول الطعام البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد داخل كافتيريا الشركة ومرافقها بأخرى خشبية، للتخلص من استخدام حوالي 67,000 قطعة من البلاستيك سنوياً وبما يعادل 330 كغم؛ وذلك بهدف الوصول إلى بيئة خالية من البلاستيك ذات الاستخدام الواحد في الشركة.



كما استبدلت زين بطاقات الدخول البلاستيكية الخاصة بالموظفين بشكل تدريجي، وتم الاستعاضة عنها ببطاقات وصول رقمية عبر هواتفهم المحمولة، الأمر الذي يخدم أهداف الشركة البيئية ويتماشى مع استراتيجيتها في التحول الرقمي سواء بالخدمات التي تقدمها لزبائنها من الأفراد وقطاعات الأعمال، أو التقنيات والوسائل التي تتيحها لموظفيها، فيما تخصص زين داخل مبنى الشركة سلّات لفصل المهملات وتجميع مخلّفات الورق والبلاستيك والمعدن والنفايات وفصل العناصر القابلة لإعادة التدوير عن العناصر الأخرى، وذلك بالتعاون مع مؤسسة "آمن ونظيف للخدمات البيئية"، بهدف الترويج لثقافة إعادة التدوير بين موظفيها، حيث أسهمت هذه السلوكيات التي اتبعتها زين في عملياتها التشغيلية بتوفير قرابة 2 طن من البلاستيك ذات الاستخدام الواحد.



وانطلاقاً من إيمانها بأهمية تكاتف الجهود لتعزيز الاستدامة البيئية والمحافظة على البيئة لضمان مستقبل مستدام للأجيال الحالية والمستقبلية، تعاونت زين مع عدة جهات ومؤسسات في المملكة لتوسيع نطاق تأثير مبادراتها البيئية، حيث عملت الشركة بالتعاون مع وزارتي البيئة والزراعة على تنظيم حملات توعوية لزيادة الوعي حول مخاطر التغيّر المناخي والتحديات البيئية واتباع أساليب الاستدامة في الحياة اليومية، كما شاركت زين بالتعاون مع مبادرة- “ProjectSea” التي يقوم عليها مجموعة من غواصي الأردن المحترفين والمتطوعين-؛ بتنظيم 4 حملات لتنظيف جوف البحر الأحمر من النفايات البلاستيكية الغارقة في أعماقه منذ 2022، وبلغ حجم النفايات التي تم استخراجها خلالها حوالي 280 كغم، كما وقّعت الشركة مؤخراً اتفاقية تعاون مع شركة أبو شقرة التجارية؛ لاستخدام المركب الخاص بها لتنظيم حملات دورية لتنظيف جوف البحر الأحمر، للمساهمة في حماية الحياة البحرية والشعاب المرجانية التي يتميّز بها خليج العقبة، والحد من التلوّث.



وتحرص زين على إطلاق العديد من حملات التوعية التي تسلّط الضوء على مخاطر استخدام البلاستيك وآثاره السلبية على البيئة عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي، حيث كانت قد أطلقت حملة خلال شهر تموز الماضي بعنوان "يوليو خالٍ من البلاستيك"، للدعوة نحو شهر كامل دون استهلاك البلاستيك، وذلك من خلال نشرها لسلسة من الفيديوهات التوعوية واستخدام الحلول البديلة عن البلاستيك، كما تحرص زين على إحياء كافة المناسبات والأيام الدولية والعالمية المعتمَدة من قبل الأمم المتحدة، لا سيما تلك التي تُعنى بالحفاظ على البيئة.