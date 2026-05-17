زين تحصد المركزين الأول والثاني في بطولة "إنتاج" للبادل بنسختها الثانية

وشهدت البطولة، التي أُقيمت بنظام “Americano”، مشاركة واسعة من فرق مثّلت شركات ومؤسسات القطاع، بهدف تعزيز التواصل وبناء العلاقات بين العاملين في قطاع التكنولوجيا والاتصالات من خلال أنشطة رياضية تفاعلية تجمع بين العمل الجماعي وروح المنافسة.
وحصل فريق زين المكوّن من "غسان جرار" و"عبدالله الجعبري" على لقب البطولة، فيما حل فريق زين المكوّن من "عبد المجيد العدوان" و موسى أبو الطيّب" بالمركز الثاني، بعد أداء مميز طوال مجريات البطولة، فيما حصد فريق جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “إنتاج” جائزة "أفضل أداء جماعي".
وأكدت زين حرصها على المشاركة في الفعاليات التي تسهم في تعزيز الترابط بين أفراد مجتمع قطاع التكنولوجيا والاتصالات، وتشجّع على تبنّي أنماط حياة صحية، إلى جانب دعم المبادرات التي تخلق مساحات للتواصل والتفاعل الإيجابي بين الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع.
-
أخبار متعلقة
-
جورامكو تتواصل مع المواهب الشبابية في إطار رعايتها لمعرض الجامعة الأردنية للتوظيف 2026
-
البنك الأهلي الأردني يصدر تقرير الاستدامة لعام 2025 ويعزز الدمج الاستراتيجي للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة
-
البنك العربي يرعى فعاليات النسخة الرابعة من منتدى تواصل 2026
-
زين الراعي الرسمي لرالي الأردن الدولي 2026
-
يزيد أبو ليلى سفيراً لعلامة "زين كاش" التجارية
-
إنجوت تُوقّع اتفاقية جديدة مع نجم المنتخب الأردني علي عزايزة
-
جورامكو تنظم حملتها السنوية للتبرع بالدم
-
شاشتك، لعينيك فقط: شاشة الخصوصية في جهاز Galaxy S26 Ultra تحمي معلوماتك من أعين المتطفلين