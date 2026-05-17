زين تحصد المركزين الأول والثاني في بطولة "إنتاج" للبادل بنسختها الثانية

الوكيل الإخباري - حققت شركة زين الأردن إنجازاً لافتاً بفوز فرقها بالمركزين الأول والثاني ضمن منافسات النسخة الثانية من البطولة التي أقامتها جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات "إنتاج" في رياضة البادل intaj Paddle Connect ، التي جمعت نخبة من شركات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الأردن، في أجواء حماسية اتسمت بالروح الرياضية والتنافس الإيجابي.

وشهدت البطولة، التي أُقيمت بنظام “Americano”، مشاركة واسعة من فرق مثّلت شركات ومؤسسات القطاع، بهدف تعزيز التواصل وبناء العلاقات بين العاملين في قطاع التكنولوجيا والاتصالات من خلال أنشطة رياضية تفاعلية تجمع بين العمل الجماعي وروح المنافسة.



وحصل فريق زين المكوّن من "غسان جرار" و"عبدالله الجعبري" على لقب البطولة، فيما حل فريق زين المكوّن من "عبد المجيد العدوان" و موسى أبو الطيّب" بالمركز الثاني، بعد أداء مميز طوال مجريات البطولة، فيما حصد فريق جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “إنتاج” جائزة "أفضل أداء جماعي".



وأكدت زين حرصها على المشاركة في الفعاليات التي تسهم في تعزيز الترابط بين أفراد مجتمع قطاع التكنولوجيا والاتصالات، وتشجّع على تبنّي أنماط حياة صحية، إلى جانب دعم المبادرات التي تخلق مساحات للتواصل والتفاعل الإيجابي بين الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع.