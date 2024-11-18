"زين" تحصد 3 جوائز في قطاعات التكنولوجيا المالية والخدمات الرقمية وحلول قطاع المشاريع والأعمال

الوكيل الإخباري- فازت مبادرات زين في قطاعات التكنولوجيا المالية والخدمات الرقمية وحلول قطاع المشاريع والأعمال بـ 3 جوائز متميزة في فئة إنجازات الأعمال في الشرق الأوسط وأفريقيا التي يقدمها مجلس سامينا للاتصالات سنويا - وهو تحالف شركات الاتصالات الذي يغطي ثلاث مناطق جغرافية واسعة من العالم (جنوب آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا).

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وتوجت مجموعة زين بهذه الجوائز تقديرا لابتكاراتها التكنولوجية في هذه القطاعات الثلاث، وما قامت به مؤخرا بإطلاق كيانات تتمتع بالرؤية الاستراتيجية والابتكار في المشهد الرقمي المتطور في أسواق المنطقة، إذ جاء هذا التتويج خلال حفل جوائز الإنجاز التكنولوجي على هامش معرض جيتكس جلوبال 2024 الذي استضافته دبي مؤخرا.



وجاءت الجائزة الأولى في فئة "التعاون والشراكات المبتكرة" تقديراً للشراكة الاستراتيجية الذي وقعتها شركة ZainTECH العلامة الأشهر في الخدمات الرقمية والسحابية والأمن السيبراني بأسواق الشرق الأوسط مع شراكة DATANUUM، وهي منصة البيانات والتسويق الشاملة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وهو الاتفاق الذي سيدعم جهود شركة ZainTECH في تقديم حلول مبتكرة تعزز نمو بيانات العملاء والتفاعل الشخصي والولاء للشركات، كما أن هذه الخطوة ستلبي الحاجة المتزايدة إلى خصوصية البيانات والامتثال التنظيمي في المنطقة، وستقدم لها حلولاً مبتكرة للتعامل مع حجم البيانات الهائل بأمان مع فرصة تعزيز تجربة العملاء، والتفاعل معهم، والاحتفاظ بهم، وتحسين الإنفاق التسويقي.



وسلطت هذه الجائزة الضوء على جهود شركة ZainTECH والتزامها مع مؤسسة DATANUUM بدفع عجلة التحول الرقمي، ودعم الشركات في أسواق المنطقة لإطلاق العنان للإمكانات الكاملة لبيانات عملائها بطريقة بسيطة ومتكاملة وفعَّالة، ما من شأنه تعزيز علاقات العملاء، والانطلاق إلى مستقبل أكثر ربحية.



وجاءت الجائزة الثانية من مجلس سامينا للاتصالات في فئة "التكنولوجيا المالية" بتتويج شركة تمام للتمويل الاستهلاكي المصغر في المملكة العربية السعودية في فئة "القيادة المتميزة وإنجازات النمو في القطاع"، إذ تعمل منصة تمام للتمويل على إحداث ثورة في مشهد التمويل الاستهلاكي المصغر في المملكة، حيث توفر حلولاً مالية مخصصة تعتمد على البيانات تلبي الاحتياجات المتطورة للعملاء.

وتوفر منصة تمام للأفراد فرصة الحصول على قروض متوافقة مع الشريعة الإسلامية دون الحاجة إلى زيارة الموقع فعليا، حيث تستغرق عملية التقديم والموافقة على المنصة دقائق معدودة، وذلك منذ لحظة تحميل التطبيق وحتى إيداع مبلغ التمويل، ويتم تقديم القروض للعملاء دون اشتراط تحويل الراتب أو كفيل.



ومنح مجلس سامينا الجائزة الثالثة لشركة DIZLEE في فئة "منصات البيانات" تقديرا لتميز أعمالها في تقديم منتجات وخدمات استثنائية في قطاع الخدمات الرقمية، باعتبارها منصة واجهات برمجة تطبيقات ديناميكية وتوفر نظاما بيئيا لتعزيز النمو الرقمي، حيث تقدم شركة DIZLEE حلولا مبتكرة للترفيه والألعاب، والفوترة المباشرة، والمراسلة، والمصادقة الرقمية، ومن خلال عرض واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بمنصتها المتطورة، تعمل زين على إزالة حاجزا كبيرا أمام تطوير شراكات رقمية مربحة من جميع أنحاء العالم، مما يعزز طرح خدمات الترفيه والألعاب الجذابة للعملاء في وقت قصير، وحاليا، تتمتع أعمال شركة Dizlee بسلسلة من اتفاقيات الشراكة مع أكثر من 42 مزوًا عالميا لخدمات OTT ، كما أنها تقدم 213 ابتكارا رقميا، وتقوم بمعالجة أكثر من 200 مليون معاملة دفع، بلغت قيمتها أكثر من 340 مليون دولار في منذ إطلاقها في منتصف العام 2018.



ويغطي مجلس سامينا للاتصالات دول جنوب آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو مجلس غير ربحي يمثل عشرات شركات الاتصالات السلكية واللاسلكية في أكثر من 25 دولة، حيث تمثل قاعدة مشتركين ضخمة لعملاء الهواتف النقالة، وشبكات الاتصالات الثابتة، وخدمات النطاق العريض، ويضم المجلس في عضويته شركات الاتصالات والمصنعين والهيئات الحكومية والجهات المنظمة والأكاديميين والمؤسسات الرائدة عالمياً في مجال الاستشارات الإدارية.