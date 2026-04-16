زين تُحيي يوم العلم الأردني بفعاليات وطنية وتُطلق علماً ضخماً في سماء عمّان

وشهدت الفعاليات إطلاق الشركة علماً ضخماً طائراً من أمام مبناها الرئيسي في شارع الملك عبدالله الثاني بالعاصمة عمان، ليحلّق عالياً في سماء عمّان، في لوحة وطنية تعكس الفخر براية الوطن التي تختزل تاريخاً من المجد والتضحيات، وتحمل في ألوانها قصة وطن، حيث شارك موظفو الشركة في هذه المناسبة، حاملين الأعلام الأردنية في مشهد يجسّد وحدة الصف وروح الانتماء، ويؤكد أن العلم سيبقى رمزاً خفّاقاً يجمع الأردنيين خلف قيادتهم على قلبٍ واحد.
كما تزيّن مبنى شركة زين الرئيسي بألوان العلم الأردني، حيث أضيء بألوان العلم وخُصّصت الشاشة الضخمة في واجهته لعرض محتوى مرئي وطني بهذه المناسبة، في رسالة تعبّر عن معاني الولاء والانتماء، وتُبرز مكانة العلم الأردني كرمزٍ خالدٍ في وجدان الأردنيين.
وسيّرت الشركة مركباتها المزينة بالأعلام في شوارع العاصمة عمّان، لتجوب الطرقات حاملةً ألوان الراية، وناشرةً أجواءً احتفالية تعبّر عن محبة الأردن المتجذّرة في القلوب، وامتدت مظاهر الاحتفال لتشمل معارض الشركة، حيث تم توزيع الأعلام الأردنية على مشتركي زين وزوار معارضها، في حرص الشركة على مشاركة الأردنيين بهذه المناسبة الوطنية العزيزة ومختلف المناسبات والأيام الوطنية، وتعزيز أجواء الفرح والفخر التي تعم أرجاء الوطن.
ويؤكد هذا الاحتفال حرص الشركة على المشاركة الفاعلة في المناسبات الوطنية، إيماناً منها بأهمية ترسيخ القيم الوطنية وتعزيزها، وتجديداً للعهد بأن يبقى العلم الأردني خفّاقاً عالياً، يوحّد الأردنيين ويمضي بهم نحو مستقبلٍ أكثر إشراقاً وازدهاراً في ظل القيادة الهاشمية.
أخبار متعلقة
سامسونج ترسم ملامح عصر جديد من الخصوصية مع جهاز Galaxy S26 Ultra
كابيتال بنك يحتفي بيوم العلم الأردني
شركة أدوية الحكمة تتبرع بشحنة أدوية طارئة بقيمة مليون دولار أمريكي دعماً للشعب اللبناني
زين تبدأ احتفالاتها بيوم العلم بإضاءة مبانيها بألوان العلم
بنك الأردن يجدد شراكته مع شركة رؤية عمّان الحديثة للنقل استمراراً في دعم منظومة النقل العام المنتظم
شراكة بين تكية أم علي وأوكسفام لتعزيز الأمن الغذائي
كابيتال بنك يطلق برنامج Capital Protect بالشراكة مع MetLife لتوفير الحماية الشاملة لعملائه وعائلاتهم
بنك الأردن يوقع اتفاقية شراكة مصرفية مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين لدعم البعثات الدبلوماسية