زين تختتم النسخة الخامسة من برنامج المرأة في التكنولوجيا

وجاء إطلاق البرنامج للعام الخامس على التوالي، تأكيداً على التزام شركة زين المتواصل بتمكين المرأة وتحفيز مُشاركتها الفاعلة في المجالات التقنية والابتكارية لسد الفجوة الرقمية بين الجنسين، وبناء مجتمع رقمي حديث، عبر توفير فرص متكافئة تضمن لها اكتساب المهارات اللازمة لمواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة، وبما يسهم في دعم الاقتصاد الرقمي الوطني وتوسيع قاعدة الكفاءات المحلية، كما ينسجم البرنامج مع استراتيجية الشركة في المساهمة بتحقيق الهدف الرابع "التعليم الجيد" والهدف الخامس "المساواة بين الجنسين" والهدف الثامن "العمل اللائق ونمو الاقتصاد" من أهداف التنمية المُستدامة التي تطبقها الشركة في كافة برامجها في مجال إدارة الاستدامة.
وافتتح البرنامج بنسخته لهذا العام رئيس جامعة الحُسين التقنية الأستاذ الدكتور اسماعيل الحنطي، وشاركت به طالبات جامعة الحُسين التقنية، حيث أُقيمت ورش العمل والمحاضرات في مقر الجامعة تناولت عدّة محاور شملت الاستدامة، والتكنولوجيا، وتقنيات الجيل الخامس، إلى جانب جلسات تدريبية في مجال التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وعلم البيانات وتحليلها، كما شمل البرنامج مسارات للإرشاد المهني، ومهارات المقابلات وكتابة السيرة الذاتية، ونظراً لنجاح البرنامج ستعمل شركة زين على إدراج النساء المتدربات ضمن التدريب العملي في مختلف أقسام الشركة.
ويقدّم برنامج "المرأة في التكنولوجيا" محاضرات وورش تدريبية تعمل على إمداد الطالبات بمجموعة واسعة من المهارات المتنوّعة واللازمة لدخول سوق العمل، ورفع نسبة تمثيلهن في مجالات التكنولوجيا، ووصل عدد المستفيدات من البرنامج حتى اليوم إلى 559 شابّة.
وتعمد شركة زين على إطلاق وتبنّي العديد من البرامج والمُبادرات التي تُسهم في تمكين المرأة وتعزيز دورها في المجتمع؛ حيث عملت الشركة على تقديم دعمها لبرنامج التبادل اللغوي T-Talk الذي يساعد المشاركات على تحسين مهاراتهن اللغوية عبر التفاعل مع متحدثين أصليين باللغة الإنجليزية عبر الانترنت، إذ استفاد حتى اليوم أكثر من 2000 امرأة من البرنامج، كما عقدت الشركة على مدار أربعة أعوام متتالية من خلال منصتها للإبداع (ZINC) وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) ورشات تدريبية للنساء حول الاستخدام الآمن لأجهزتهن الذكية بعنوان “Me and My Mobile”، استهدفت النساء الأقل حظّاً من العاصمة عمّان والمحافظات، وذلك للمساهمة في محو الأمية الرقمية لدى النساء، حيث وصل عدد المستفيدات من هذه الورشة إلى أكثر من 169 سيدة وفتاة.
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