زين تختتم 2024 بسجل حافل من الرعايات لدعم التقنية والرياضة والشباب والسياحة

الوكيل الإخباري- اختتمت شركة زين الأردن عام 2024 بسجل حافل على صعيد الرعايات، عزّزت فيه حضورها كشريك استراتيجي وراعٍ رسمي لأبرز الفعاليات التي أُقيمت في المملكة، من مؤتمرات ومنتديات التكنولوجيا والتقنية، إلى الأحداث الرياضية التي تدعم الشباب، والفعاليات التي تعزز قطاع السياحة، جاء ذلك في إطار دورها الريادي كمساهم فعّال في دعم القطاعات المختلفة، حيث واصلت زين تعزيز شراكاتها مع المؤسسات المحلية والجهات المختلفة لدعم التقدّم والتميّز في مختلف المجالات، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني، فيما تُوّجت إنجازات زين في ختام هذا العام بلفتة ملكية سامية، حيث أنعم جلالة الملك عبدالله الثاني، بميدالية اليوبيل الفضي على شركة زين الأردن، وذلك تقديراً لمساهمات الشركة في تطوير قطاع الاتصالات في المملكة.

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وانطلاقاً من حرصها على مواكبة كل ما هو جديد في قطاع التكنولوجيا والاتصالات، قدّمت شركة زين رعايتها كشريك اتصالات لعدد من المؤتمرات والمنتديات التي أُقيمت في المملكة، ومنها منتدى الشرق الأوسط وشمال افريقيا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "MENA ICT 2024" الذي أقيم تحت رعاية جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، بعنوان "التكامل في الابتكار"، كما قدّمت رعايتها لمعرض التكنولوجيا الرقمية والتطبيقات الذكية “SMARTECH”.



ولتواصل دعمها لكافة القطاعات والمؤسسات، وتزويدها بأفضل الحلول الرقمية التي تقدّمها؛ قدّمت زين رعايتها لانعقاد اجتماع الجمعية العامة السابعة والخمسين للاتحاد العربي للنقل الجوي (AACO) الذي استضافته الخطوط الجوية الملكية الأردنية-الناقل الوطني للمملكة الأردنية الهاشمية، كما قدّمت زين رعايتها للدورة التاسعة من المعرض الدولي للفنادق والمطاعم والصناعات الغذائية وخدمات الضيافة "هوريكا الأردن".



ولحرصها على مواصلة دعم الرياضة في المملكة، وتحفيز المهارات والمواهب الشبابية وتشجيع الرياضة بين مختلف الأوساط؛ نظّمت زين خلال العام 2024 بطولتها الخاصة للبادل، بالتعاون مع النادي الأرثوذكسي وتحت إشراف الاتحاد الأردني للتنس، بهدف دعم هذه الرياضة التي اكتسبت شعبية كبيرة وتشجيع موهوبيها ولاعبيها الأردنيين، فيما قدمت الشركة رعايتها لبطولة اليوبيل الفضّي للرماية التي نظّمها نادي "آكشن تارجت".



ورَعَت زين خلال العام 2024 دوري صغار كرة القدم في عدد من المدارس، لدعم وتنمية مواهب طلبة المدارس في كرة القدم، كما قدّمت دعمها لمبادرة "دوري حارتنا" لكرة القدم المخصص لفئة البراعم والأشبال، والذي أطلقته شركة حلول تطوير الرياضة للتسويق الرياضي وخدمات الاستشارات الإدارية SportDS، لدعم الموهوبين والشغوفين بلعبة كرة القدم من فئة الصغار.



وأعلنت زين عن رعايتها الحصرية من قطاع الاتصالات للاتحاد الأردني لكرة السلة للعام 2025، لدعم المنتخبات الوطنية لكرة السلة ودوري أندية الدرجة الممتازة، وكافة أنشطة الاتحاد، للمساهمة في تطوير لعبة كرة السلة الأردنية ودعم المنتخبات الوطنية واللاعبين.



كما جددت زين الشراكات الاستراتيجية التي تجمعها مع العديد من الجهات، والتي تخدم قطاعات السياحة والرياضة والشباب، وأبرزها الشراكة الممتدة التي تجمعها مع شركة "ريد بل"، والتي تقدم من خلالها رعايتها لكافة الفعاليات التي تنظّمها "ريد بل" في المملكة على مدار العام، حيث رعت هذا العام بطولة "ريد بُل كار بارك درِفت"، ومنافسات "ريد بُل سولو كيو"، كما جددت زين الشراكة التي تجمعها منذ أعوام مع الأردنية لرياضة السيارات، والتي قدمت من خلالها الدعم لمختلف فعاليات الأردنية لرياضة السيارات في المملكة، وأبرزها سباق الحسين لتسلّق مرتفع الرمان، ورالي باها – الأردن، والراليات والبطولات المختلفة في رياضات السيارات، بالإضافة إلى تقديم رعايتها كشريك استراتيجي لرالي "جوردن رايدرز للدراجات النارية 2024" – رالي اليوبيل الفضي، والذي نظّمته مجموعة الدراجين الأردنيين بمناسبة العيد الخامس والعشرين لتولي جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين سلطاته الدستورية، وحظي بمشاركة أكثر من 400 دراج من 13 دولة عربية مختلفة.



وشاركت زين في الاحتفالات الرسمية والأعياد الوطنية، والتي أُقيمت في المملكة بمناسبة اليوبيل الفضي لتسلّم جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين سلطاته الدستورية، حيث نظّمت زين فعالية وطنية ضخمة شارك بها آلاف الأردنيين والأردنيات، لحضور مرور الموكب الملكي وتحيّة جلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبدالله، كما نظّمت زين سلسلة من الفعاليات في العاصمة عمان ومحافظة العقبة وعدد من محافظات المملكة احتفالاً بالعيد الـ 78 لاستقلال المملكة الأردنية.



كما جددت زين الشراكة الاستراتيجية المُمتدة التي تجمعها مع مركز الملك عبدالله الثاني لتدريب العمليات الخاصة KASOTC)) ضمن تعاونها المستمر مع القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، لرعاية النسخة الثالثة عشرة من مسابقة المُحارب السنوية الدولية، والتي انطلقت فعالياتها في مركز الملك عبدالله الثاني لتدريب العمليات الخاصة (KASOTC) بمشاركة دولية واسعة.



ولمواصلة خدمتها للعاصمة عمّان وأهلها وزوارها؛ جدّدت زين شراكتها الاستراتيجية الممتدة التي تجمعها منذ أعوام مع أمانة عمان الكبرى، والتي تقوم بموجبها برعاية الفعاليات والأنشطة التي تقيمها أمانة عمان الكبرى على مدار العام في العاصمة عمان، فيما واصلت زين تقديم رعايتها كشريك استراتيجي لسوق جارا الذي تنظمه جمعية سكّان حي جبل عمّان القديم (جارا)، بالتعاون مع أمانة عمّان الكبرى، كما رَعَت ماراثون "برومين عمّان"، الذي تنظّمه الجمعية الأردنية للماراثونات "Run Jordan"، تحت شعار" اركض في قلب عمّان".



وحرصت زين خلال العام 2024 على التواجد في العديد من الفعاليات العائلية المميزة، وأبرزها “Amman Christmas Market” الذي أقيم في منطقة العبدلي، بالإضافة إلى رعايتها للأنشطة العائلية والسياحية التي أقامتها سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة في محافظة العقبة، كما جددت زين تعاونها مع متحف الدبابات الملكي ونادي السيارات الملكي الأردني، والنادي الأرثوذكسي، والنادي الأهلي، ونادي الجيل الجديد، ونادي Amman FC، ونادي Jordan Knights Football Club، والتي قدّمت بموجبها رعايتها للفعاليات الترفيهية والاجتماعية والرياضية طوال العام.