زين تختتم 2025 بحضور واسع ورعاية أبرز الفعاليات لدعم الاقتصاد وتنشيط السياحة

الوكيل الإخباري- واصلت شركة زين الأردن خلال العام 2025 تعزيز حضورها كشريك فاعل في مختلف المحافل الوطنية والرياضية والثقافية والمجتمعية والسياحية والاقتصادية والتقنية، من خلال رعاية ودعم مجموعة واسعة من الفعاليات والمبادرات التي تعكس التزامها بدورها المجتمعي، وحرصها على التفاعل مع مختلف الفئات، وترسيخ قيم الانتماء والولاء والاحتفاء بالهوية الوطنية الأردنية.

وكانت شركة زين قد احتفت بعيد الاستقلال التاسع والسبعين للمملكة الأردنية الهاشمية، من خلال تنظيم احتفال وطني ضخم في حدائق الملك عبدالله الثاني، شهد مشاركة جماهيرية واسعة، وأجواء احتفالية عبّرت عن الفخر بالمنجزات الوطنية، كما شاركت في الاحتفالات بعيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، من خلال تنظيم مسيرة دراجات نارية ضخمة انطلقت من مقر الشركة وجابت شوارع العاصمة عمّان، في مشهد جسّد روح الولاء والانتماء، كما احتفلت الشركة بيوم العلم الأردني بإطلاق علم ضخم في سماء العاصمة عمّان، في مبادرة رمزية تعكس اعتزازها بالرموز الوطنية، وحرصها على المشاركة في المناسبات التي توحّد الأردنيين وتعزّز القيم الوطنية.

ولمواكبة كل ما هو جديد في قطاع التكنولوجيا والاتصالات، قدّمت زين رعايتها للعديد من الفعاليات التقنية التي عقدت في المملكة، والتي كان أبرزها مؤتمر ومعرض التقدّم والابتكار والتكنولوجيا في الأمن السيبراني (C8 2025)، الذي أُقيم تحت رعاية سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات بالبحر الميت، بتنظيم من المركز الوطني للأمن السيبراني، والمركز الأردني للتصميم والتطوير (JODDB)، وشركة معرض ومؤتمر العمليات الخاصة سوفكس الأردن، حيث جاءت رعاية زين تأكيداً على اهتمامها بدعم القطاعات التكنولوجية المتقدمة، وذلك ضمن التزامها بدعم مسيرة التحوّل الرقمي في المملكة وتعزيز مكانة الأردن كمركز إقليمي في مجالات التكنولوجيا والابتكار، كما قدمت رعايتها كراعٍ ذهبي لمهرجان الأردن للتكنولوجيا المالية 2025، الذي أقيم تحت رعاية الدكتور عادل الشركس محافظ البنك المركزي الأردني، بتنظيم من البنك المركزي الأردني وبالتعاون مع صندوق النقد العربي، وصندوق التعاون الألماني(GIZ) وجمعية البنوك في الأردن، كما شاركت زين كـ راعٍ حصري من قطاع الاتصالات بمؤتمر العقبة الدولي للتأمين، الذي جمع نخبة من الخبراء وصنّاع القرار في قطاع التأمين من الأردن والمنطقة، كما قدمت زين في ختام العام رعايتها لمؤتمر ومعرض الأردن الدولي للشحن والتخليص والخدمات اللوجستية “ JIFEX 2025”، الذي عُقد في مدينة العقبة بمشاركة واسعة من كبرى شركات الشحن والنقل والخدمات اللوجستية محلياً وإقليمياً ودولياً، وبحضور صنّاع القرار وخبراء القطاع وروّاد الابتكار.



وجدّدت زين خلال العام شراكتها الاستراتيجية الممتدة التي تجمعها منذ أعوام مع أمانة عمان الكبرى، والتي تقوم بموجبها برعاية الفعاليات والأنشطة التي تقيمها أمانة عمان الكبرى على مدار العام في العاصمة عمان، وأبرزها مهرجان صيف عمان 2025، الذي أقيم في دورته السابعة عشرة في حدائق الحسين بالعاصمة عمان، ونظّمت خلاله عدداً من الفعاليات التفاعلية للأطفال والعائلات وقدمت الجوائز للحضور، بالإضافة إلى توفير عروض خاصة على اشتراكات وخطوط زين لزوار المهرجان.

وفي إطار دعمها المتواصل لقطاع الرياضة والشباب في المملكة، وحرصها على التواجد في أبرز الأحداث الرياضية التي تحظى بشعبية واسعة، أعلنت زين عن تعاونها مع الاتحاد الأردني لكرة السلة، من خلال تقديم رعايتها الحصرية للاتحاد للعام 2025، لدعم المنتخبات الوطنية لكرة السلة ودوري أندية الدرجة الممتازة، وكافة أنشطة الاتحاد، بالإضافة إلى دعم عدد من بطولات رياضة البادل والتي تم تنظيمها في الأردن بالتعاون مع الاتحاد الأردني للتنس، كما جدّدت الشركة شراكتها الاستراتيجية مع الأردنية لرياضة السيارات، والتي تقدم من خلالها رعايتها لمختلف الفعاليات التي يتم تنظيمها في المملكة، وأبرزها سباق الحسين لتسلق مرتفع الرمان، ومُنافسات رالي باها الأردن الدولي، وفي ذات السياق، قدمت رعايتها للنسخة الثامنة من رالي "جوردان رايدرز" بهدف دعم السياحة في المثلث الذهبي، إلى جانب دعم مسيرة دراجات هارلي، كما رعت ماراثون برومين سباق السيدات الذي نظّمته الجمعية الأردنية للماراثونات "Run Jordan"، إضافةً إلى رعايتها لبطولة "ريد بُل جول إنجليزي"، والنهائي المحلي لبطولة "ريد بُل بادل داش" المؤهل لإسبانيا ضمن شراكتها الاستراتيجية مع شركة "ريد بُل".

وامتد دعم زين لقطاع الرياضة ليشمل فئة الأطفال والناشئين، من خلال رعايتها لدوري صغار كرة القدم وكرة السلة في عدد من المدارس، في إطار حرصها على تشجيع الرياضة، واكتشاف المواهب لدى الأجيال الناشئة.



وجددت زين الشراكة الاستراتيجية المُمتدة التي تجمعها مع مركز الملك عبدالله الثاني لتدريب العمليات الخاصة KASOTC)) ضمن تعاونها المستمر مع القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، لرعاية النسخة الرابعة عشرة من مسابقة المُحارب السنوية الدولية، والتي انطلقت فعالياتها في مركز الملك عبدالله الثاني لتدريب العمليات الخاصة (KASOTC) بمشاركة دولية واسعة.



كما قدّمت زين رعايتها لمعرض "هوريكا" الأردن، بنسخته العاشرة والذي يعد أكبر معرض في مجال الضيافة وخدمات الطعام والشراب في المنطقة، حيث استقطب عدد كبير من الزوار من الأردن وعدد من الدول الإقليمية.



وفي إطار دعمها لقطاع الثقافة والفنون، قدّمت زين رعايتها لفعاليات "ليالي عمان"، والتي نظّمتها شركة 165 Entertainment، قدّمت أمسيتين استثنائيتين في أرض المعارض – عمّان للفنانين كاظم الساهر، ووائل كفوري وعبير نعمة، كما قدّمت زين دعمها لمهرجان عمّان السينمائي – أول فيلم، لإيمانها بدور الفن وتحديداً قطاع صناعة الأفلام في التعبير الثقافي ودعم الصناعات الإبداعية والترويج السياحي للمملكة، كما نظّمت جناحاً خاصاً لـ 20 مصمماً أردنياً ضمن مشاركتها في البازار اللبناني، في خطوة هدفت إلى تمكين المصممين المحليين وإتاحة الفرصة أمامهم للوصول إلى أسواق جديدة.

وشملت رعايات زين الجانب الاجتماعي، من خلال رعايتها للحفل السنوي التاسع عشر لمؤسسة فلسطين الدولية، إلى جانب تجديد رعايتها لبازار السلك الدبلوماسي الخيري الدولي السنوي بنسخته الحادية والستين، إضافة إلى العديد من البازارات الخيرية والمجتمعية، وذلك استمراراً لنهجها في دعم المبادرات ذات الأثر الإنساني والمجتمعي.