الأربعاء 2025-12-17 07:18 م

زين تدعم الجماهير الأردنية وتتيح حزم الإنترنت لاستخدامها في الدوحة مجانًا

زين تدعم الجماهير الأردنية وتتيح حزم الإنترنت لاستخدامها في الدوحة مجانًا
زين تدعم الجماهير الأردنية وتتيح حزم الإنترنت لاستخدامها في الدوحة مجانًا
الأربعاء، 17-12-2025 05:42 م
الوكيل الإخباري-  تجسيدًا لدورها الوطني المتواصل في دعم قطاع الرياضة والوقوف خلف نشامى الوطن في مختلف المحافل، أعلنت شركة زين الأردن عن إتاحة استخدام حزمة الإنترنت المحلية مجانًا خلال التجوال لكافة مشتركيها المتجهين إلى دولة قطر الشقيقة، وذلك لتمكين الجماهير الأردنية من عيش تجربة فريدة وتوثيق اللحظة دون انقطاع.اضافة اعلان


وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص زين على مرافقة الجماهير الأردنية، كما عوّدت الأردنيين في مختلف المناسبات والأيام الوطنية، وتسهيل تواصلهم ومشاركتهم لحظات المنافسة من المدرجات، وتوثيق تجربتهم وبث مشاعر الفخر والدعم عبر منصات التواصل الاجتماعي بكل سهولة.

ويمكن لمشتركي زين ممن سيصلون إلى دولة قطر مساء يوم الأربعاء ويوم الخميس الاستفادة من حزم الإنترنت المحلية على خطوطهم واستخدامها في قطر مجانًا، عبر إعفائهم من رسوم الخدمة الأساسية، وذلك من خلال تفعيل خدمة تجوال البيانات من إعدادات الجهاز، دون الحاجة إلى أي إجراءات إضافية.

ووجّهت زين الدعوة للجماهير الأردنية المتجهة إلى الدوحة للاستمتاع بالأجواء الحماسية وتوثيق لحظات الفخر والاعتزاز، مع الاستفادة من حزمة الإنترنت المحلية مجانًا خلال فترة تواجدهم في قطر، الأمر الذي يأتي انسجامًا مع رؤية الشركة في تقديم خدمات نوعية تلبّي احتياجات مشتركيها، إلى جانب التزامها بدورها الوطني في دعم نشامى الوطن والمشاركة في الفعاليات التي تجمع الأردنيين خلف راية واحدة، وتعزّز روح الانتماء والفخر بالإنجازات الوطنية.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ل

فن ومشاهير أول تعليق لمحمد رمضان على حكم حبسه عامين

ب

عربي ودولي إيطاليا تؤيد تجميد الأصول الروسية وتتحفظ على استخدامها

بسبب الأحوال الجوية .. مدارس في الأردن تعلن تأخير الدوام غداً الخميس

أخبار محلية بسبب الأحوال الجوية .. مدارس في الأردن تعلن تأخير الدوام غداً الخميس

ا

عربي ودولي السلطات الكينية تعلن عن خطط لبناء منشأة لإطلاق الأقمار الصناعية

سلطة إقليم البترا تعلن تأخير دوام الموظفين غدًا الخميس بسبب الأحوال الجوية

أخبار محلية سلطة إقليم البترا تعلن تأخير دوام الموظفين غدًا الخميس بسبب الأحوال الجوية

ل

أخبار محلية "المعونة الوطنية" ومركز تصميم الألبسة يبحثان خطط البرامج التدريبية

تفاصيل جديدة في قضية وفاة الفنانة المصرية نيفين

فن ومشاهير تفاصيل جديدة في قضية وفاة الفنانة المصرية نيفين

مديرة التربية والتعليم للواء الأغوار الشمالية الدكتورة بسمة فريحات

أخبار محلية مديرية تربية الأغوار الشمالية تؤكد أهمية الإشراف التربوي في تحسين جودة التعليم



 






الأكثر مشاهدة