زين تدعم برنامج بنات Connect لتبادل اللغات

الوكيل الاخباري - أعلنت شركة زين الأردن عن تقديم دعمها للعام الثالث على التوالي لبرنامج "بنات كونكت" Banaat Connect”" -الذي أطلقته شركة "آمال" الغير ربحية لتعليم النساء اللاجئات في الأردن -وذلك من خلال تزويد خدمات الإنترنت المجانية للنساء اللاجئات في مُخيّم جرش لتمكينهن من المشاركة في البرنامج.

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كما تدعم شركة زين إقامة ورشات عمل وجلسات تدريبية عبر الإنترنت في العديد من المجالات؛ كاللغة الانجليزية، والتنمية البشرية، يُقدمها مٌدربين دوليين، بالإضافة إلى استضافة جلسات وورش عمل عبر الإنترنت باستخدام منصة "إدراك" و"جوجل".



ويندرج دعم شركة زين لبرنامج "بنات Connect " في إطار مساعي الشركة المتواصلة لدعم قطاع التعليم في المملكة لا سيّما في المجتمعات الأقل حظاً، بالإضافة إلى أهمية البرنامج الذي سيتيح للنساء اللاجئات بتعلّم لغة جديدة ستساهم بدورها في زيادة فرصهن في الحصول على وظيفة وبالتالي تحسين أوضاعهنّ المعيشية.



ويعمل البرنامج على عقد عدّة جلسات لتبادل اللغات والثقافات عبر الإنترنت، حيث يتم تعليم اللغة الإنجليزية للنساء اللاجئات في المملكة، وبالمقابل تقوم نساء عربيات بتعليم اللغة العربية للطالبات في كل من الولايات المتحدة، وكندا، وأوروبا، لتطبيق مبدأ تبادل اللغات عبر الإنترنت، والتعلّم الافتراضي، ولتمكين النساء المشاركات من تنمية مهاراتهن الشخصية، وتوسيع وعيهن الثقافي، وتعزيز مهارات الاتصال لديهن، كما يقوم البرنامج بتنظيم دروس للغة الإنجليزية بشكل أسبوعي داخل مخيم جرش، لمساعدة النساء المشاركات على مواصلة ممارستهن للغة.



ووصل عدد المستفيدات من دعم شركة زين منذ بدء التبرع حتى اليوم إلى 1191 مستفيدة، وبلغ عدد المُشاركات في البرنامج 219 سيّدة من كلا الطرفين، كما شاركت 28 جامعة في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، وتم تقديم 1752 ساعة محادثة مُسجّلة.



