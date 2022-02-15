الثلاثاء 15-02-2022
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الثلاثاء، 15-02-2022 04:12 م

للعام السادس على التوالي

زين تدعم حُماة الوطن وتقدّم 200 ألف دينار لصناديق القوات المسلّحة

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الوكيل الاخباري - ضمن جهودها المستمرة وحرصها الدائم على تقدير نشامى الوطن في القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي؛ أعلنت شركة زين الأردن وفي إطار مسؤوليتها المجتمعية عن تقديم 200 ألف دينار دعماً لصندوقَي "أسر الشهداء" و "أفراد القوات المسلحة الأردنية"، وذلك للعام السادس على التوالي.اضافة اعلان


وجدّدت شركة زين فخرها واعتزازها بنشامى ونشميات جيشنا العربي المصطفوي الباسل، مُعربة عن شكرها وتقديرها لجهودهم المباركة في حماية الوطن ومقدراته، في الوقت الذي يقدم فيه نشامى حرس الحدود مزيداً من التضحيات ليبقى أردننا العزيز آمناً مطمئناً في ظل قيادته الهاشمية، حيث كان النشامى دوماً على العهد، يلبّون النداء مهما كانت الظروف أو تعاظمت الخطوب، في سبيل أمن الأردن والأردنيين.

وينقسم الدعم الذي قدمته شركة زين إلى 150 ألف دينار لصندوق أسر شهداء القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية، و50 ألف دينار لصندوق دعم أفراد القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.

 




 

 


 

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