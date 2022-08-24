زين تدعم مبادرة تنظيف جوف البحر الأحمر بالتعاون مع “ProjectSea”

الوكيل الإخباري - في إطار برامجها ومبادراتها في مجال الاستدامة البيئية، ولحرصها المستمر على المشاركة في حملات التوعية والأنشطة التطوعية المختلفة للحفاظ على البيئة؛ قدّمت شركة زين الأردن دعمها لمبادرة “ProjectSea” في حملتها رقم 13 لتنظيف جوف البحر الأحمر في خليج العقبة، التي ينظّمها مجموعة من غواصي الأردن المحترفين والمتطوعين؛ بهدف الحفاظ على الحياة البحرية والحد من التلوّث.

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وتمكّن فريق الغواصين خلال هذه الحملة -التي أقيمت يوم الجمعة الماضي-، من استخراج حوالي 8000 قطعة من النفايات الغارقة في عمق البحر الأحمر، ليصل مجموع ما تم استخراجه منذ انطلاق هذه المبادرة العام الماضي وحتى اليوم إلى 45000 قطعة نفايات وزنها يتجاوز4 أطنان، معظمها من النفايات البلاستيكية، حيث تسعى هذه المبادرة إلى الإسهام في تقليل خطر النفايات البلاستيكية على البيئة البحرية والتي تحتاج لعقود لتتحلّل، بالإضافة إلى نشر الوعي حول مخاطر رمي النفايات على الشواطئ والبحر والحد من سلوكيات البشر غير المسؤولة.



ويأتي دعم زين لهذه المبادرة لتضاف إلى قائمة البرامج والمبادرات الصديقة للبيئة، التي تحرص الشركة على إطلاقها وتبنيها بشكل مستمر في إطار مسؤوليتها الاجتماعية وواجبها تجاه البيئة، حيث تولي الشركة اهتماماً كبيراً بالمحافظة على البيئة سواء على صعيد عمليات الشركة المختلفة التي تطبق خلالها ممارسات الاستدامة البيئية، أو المبادرات والبرامج التي تطلقها لخدمة هذه الغاية، وذلك تأكيداً منها على التزامها بتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تتبناها في كافة مشاريعها، حيث يندرج دعم زين لهذه المبادرة لخدمة الأهداف السادس (مياه نظيفة ونظافة صحية) والثالث عشر (العمل المناخي) والرابع عشر (الحياة تحت الماء) والسابع عشر (شراكات لتحقيق الأهداف).