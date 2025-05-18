الأحد 2025-05-18 03:49 م
 

زين تدعو الأردنيين للمشاركة في احتفالها الضخم بعيد الاستقلال 79

زين تدعو الأردنيين للمشاركة في احتفالها الضخم بعيد الاستقلال 79
زين تدعو الأردنيين للمشاركة في احتفالها الضخم بعيد الاستقلال 79
 
الأحد، 18-05-2025 03:07 م
الوكيل الإخباري- قدّمت شركة زين الأردن دعوتها لجميع الأردنيين وعائلاتهم للمشاركة في الاحتفال الوطني الضخم الذي تُقيمه بمناسبة الذكرى التاسعة والسبعين لاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك يوم الأحد القادم الموافق 25 أيار 2025، في حدائق الملك عبدالله الثاني بمنطقة المقابلين في العاصمة عمّان، ابتداءً من الساعة الخامسة مساءً.اضافة اعلان


ويأتي تنظيم زين لهذا الاحتفال تأكيداً على التزامها بدورها الوطني، وضمن الفعاليات التي دأبت على تنظيمها سنوياً؛ احتفاءً بالمناسبات الوطنية، ولتشارك الأردنيين اعتزازهم بعيد الاستقلال، المناسبة الأقرب والأعز على قلوبهم، ترسيخاً لقيم الانتماء والولاء للأردن والقيادة الهاشمية، حيث اعتاد الأردنيون على احتفال زين الضخم بهذه المناسبة العزيزة طيلة أعوام مضت، والذي يحظى بمشاركة عشرات الآلاف.

ويتضمن برنامج الاحتفال لهذا العام باقة من الفقرات الوطنية والفنية المتنوعة، حيث ستنطلق الفعاليات بعروض جماهيرية وفقرة مميزة يُقدّمها مجموعة من أبرز صنّاع المحتوى في الأردن، وهم يزن النوباني، أحمد غانم (أبو الغور)، وفريق ElMenz المكوّن من معاذ بزور، حمزة الغزو، ومحمد الزغول، كما يتضمّن الحفل فقرات فنية وغنائية يحييها نخبة من الفنانين الأردنيين، من بينهم حسام ووسام اللوزي، وسعد أبو تايه، وحمدي المناصير، وحسين السلمان، إلى جانب عرض فلكلوري تُقدّمه فرقة معان للفلكلور الشعبي، فيما سيُقدّم فقرات الحفل الإعلامي محمد الوكيل والإعلامية رزان سلامة.

كما سيشهد الحفل عروضاً جوية لطائرات سلاح الجو الملكي الأردني، وفقرة استعراضية لفريق القفز الحر – العمليات الخاصة، بالإضافة إلى عرض مميز لموسيقات القوات المسلحة الأردنية، في مشهد يُجسّد روح الفخر والانتماء بنشامى الجيش العربي المصطفوي الباسل، فيما سُيُختتم الحفل بعرض ضخم للألعاب النارية يُضيء سماء العاصمة عمّان.

يُذكر بأن زين كانت قد استهلّت احتفالاتها بعيد الاستقلال لهذا العام بمبادرة رمزية وطنية، تمثّلت بتغيير اسم شبكتها على هواتف مشتركيها إلى "J079"، في خطوة تُعبّر عن فخر الشركة واعتزازها بالوطن وحرصها على مشاركة مشتركيها بالفرحة والفخر بمناسبة عيد الاستقلال، حيث يجمع الاسم بين الرقم "079" المرتبط بهوية الأردنيين الرقمية على شبكة زين الأكبر والأكثر تطوراً في المملكة، والرقم "79" الذي يرمز إلى عدد الأعوام منذ استقلال الأردن في العام 1946.
 
gnews

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