زين تدعو محبّي ولاعبي League of Legends لتجربة نسختها العربية

الوكيل الاخباري - وجّهت شركة زين الأردن ومن خلال مركزها للرياضات الإلكترونية (Zain Esports Jo)، دعوة لمحبي وهواة الألعاب الإلكترونية، لحضور فعالية إطلاق الخوادم الرسمية للعبة “League of Legends” بنسختها المعرّبة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من قِبل شركة “Riot Games”، لتقدّم للاعبي المنطقة تجربة لعب مثالية ومميزة من خلال تقليل وقت الاستجابة (PING)، مع واجهة مستخدم وصوتيات وشخصيات معاد تصميمها باللغة العربية.

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وستعقد الفعالية يومي الجمعة والسبت القادمين 28 و29 حزيران، في “The ARC” بمجمع الملك الحسين للأعمال في تمام الساعة 3 مساءً، بحضور عدد من لاعبي ومحترفي الألعاب الإلكترونية الأردنيين وجمع من الصحفيين وصنّاع المحتوى، حيث ستتضمن الفعالية عروضاً مباشرة، وفرصة لتجربة النسخة المعرّبة من اللعبة لأول مرة، كما سيتم توزيع هدايا على الحضور مقدّمة من “Riot Games”.



وتأتي رعاية زين لهذا الحدث المميز والذي ينتظره لاعبي الرياضات الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، ضمن استراتيجيتها لتعزيز البنية التحتية وتطوير قطاع الرياضات الإلكترونية في المملكة، ودعم الموهوبين ومحترفي الألعاب والرياضات الإلكترونية والمساهمة بتلبية احتياجاتهم، كما تأتي في إطار سلسلة المبادرات والفعاليات التي يقيمها مركز زين للرياضات الإلكترونية (Zain Esports Jo) كل عام، للمساهمة بتعزيز مكانة الأردن كمركز إقليمي لصناعة وتطوير الألعاب الإلكترونية في المنطقة، ولتعزيز تنافسية الأردن وإبراز مواهب شبابه في هذا المجال.



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