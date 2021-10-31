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الأحد، 31-10-2021 02:26 م

زين ترعى افتتاح المقر الجديد لوكالة 'هارلي' في الأردن

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الوكيل الاخباري - قدّمت شركة زين الأردن رعايتها لحفل افتتاح المقر الجديد لوكالة هارلي في الأردن، الكائن في قرية الدراجين بالعاصمة عمان.

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واشتمل حفل الافتتاح الذي أقيم يوم السبت على العديد من الفعاليات الترفيهية والعائلية التي شاركت بها زين وقدمت خلالها العديد من الجوائز للحضور من الدراجين وعائلاتهم، والتي استمرت طيلة اليوم وسط أجواء احتفالية وعائلية مميزة،مع تطبيق للاشتراطات الصحية للحفاظ على الصحة والسلامة العامة.

 


 

وتم خلال الحفل، تجديد اتفاقية الرعاية التي تجمع الطرفين، حيث وقعها المدير التنفيذي لدائرة الإعلام والاتصال وإدارة الاستدامة في شركة زين طارق البيطار، وكل من نضال مهيار و زيد قعوار عن مجموعة مالكي دراجات هارلي في الأردن، لتواصل زين دعمها المستمر والممتد منذ أعوام للمجموعة، عبر رعاية الفعاليات المميزة التي تقيمها، ومنها مسيرات الدراجات النارية التي تنطلق في مختلف المناسبات والاحتفالات الوطنية، إضافة إلى المسيرات الخيرية ومنها التي انطلقت مؤخراً من مقر شركة زين بهدف التوعية بسرطان الثدي، والتي اشتملت على بازار تم تخصيص ريعه لمبادرة "همتنا".

 



كما تأتي رعاية زين للمجموعة في إطار حرصها على دعم السياحة وإبراز المعالم السياحية والأثرية في المملكة، حيث تنظم مجموعة مالكي دراجات هارلي جولات لهذه المناطق، مما يسهم في الترويج لها من خلال استقطاب الدراجين من مختلف أنحاء العالم.

 




 

 


 

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