زين ترعى الحفل السنوي التاسع عشر لمؤسسة فلسطين الدولية

الوكيل الإخباري- تأكيداً على التزامها بدعم القضية الفلسطينية العادلة في إطار الموقف الأردني تجاه الأشقاء لدعم صمودهم، وحرصها على دعم الثقافة والمبادرات المجتمعية؛ قدمت شركة زين الأردن دعمها كراعٍ رسمي للحفل السنوي التاسع عشر لمؤسسة فلسطين الدولية، الذي أُقيم مساء أمس السبت تحت رعاية رئيس الوزراء الأسبق الأستاذ الدكتور عبد الرؤوف الروابدة.

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وشهد الحفل، الذي جمع نخبة من الشخصيات الثقافية والاجتماعية، تكريم الأفراد والمؤسسات المتبرعين والداعمين لمبادرات المؤسسة؛ تقديراً لعطائهم وجهودهم في دعم القضايا الإنسانية، كما تضمن الحفل فعاليات فنية وثقافية متنوعة، عكست التراث والإبداع الفلسطيني.



ويأتي دعم زين لهذا الحدث السنوي تأكيداً على حرصها على المساهمة في تعزيز المشهد الثقافي والإنساني من خلال شراكاتها مع المؤسسات الفاعلة، وانطلاقاً من مسؤوليتها الاجتماعية في دعم المبادرات التي تكرّم الإبداع وتسلط الضوء على القضايا الإنسانية، كما يعكس هذا الدعم التزام زين المستمر برعاية الفعاليات التي تعزز قيم العطاء والتكافل، وتسهم في إحداث أثر إيجابي في المجتمع، إلى جانب دعمها المتواصل لفلسطين الحبيبة من خلال مبادراتها المختلفة التي تهدف إلى تمكين الأشقاء وتعزيز صمودهم.