زين ترعى الحفل السنوي التاسع عشر لمؤسسة فلسطين الدولية

وشهد الحفل، الذي جمع نخبة من الشخصيات الثقافية والاجتماعية، تكريم الأفراد والمؤسسات المتبرعين والداعمين لمبادرات المؤسسة؛ تقديراً لعطائهم وجهودهم في دعم القضايا الإنسانية، كما تضمن الحفل فعاليات فنية وثقافية متنوعة، عكست التراث والإبداع الفلسطيني.
ويأتي دعم زين لهذا الحدث السنوي تأكيداً على حرصها على المساهمة في تعزيز المشهد الثقافي والإنساني من خلال شراكاتها مع المؤسسات الفاعلة، وانطلاقاً من مسؤوليتها الاجتماعية في دعم المبادرات التي تكرّم الإبداع وتسلط الضوء على القضايا الإنسانية، كما يعكس هذا الدعم التزام زين المستمر برعاية الفعاليات التي تعزز قيم العطاء والتكافل، وتسهم في إحداث أثر إيجابي في المجتمع، إلى جانب دعمها المتواصل لفلسطين الحبيبة من خلال مبادراتها المختلفة التي تهدف إلى تمكين الأشقاء وتعزيز صمودهم.
يُذكر أن مؤسسة فلسطين الدولية تعمل منذ تأسيسها على تكريم الإبداع الفلسطيني والعربي، وتسعى إلى تمكين الأفراد وتعزيز الروابط الثقافية من خلال مبادراتها المختلفة.
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