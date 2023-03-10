زين ترعى العمل الفني السياحي (Dunes) للموسيقار أبو الراغب

الوكيل الإخباري -

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أعلنت شركة زين الأردن عن رعايتها للعمل الفني السياحي الجديد (Dunes) للموسيقار الأردني طلال أبو الراغب، الذي تم إطلاقه اليوم عبر صفحات زين الرسمية وصفحات هيئة تنشيط السياحة وصفحة الموسيقار طلال أبو الراغب على منصات التواصل الاجتماعي.وجاءت رعاية زين للعمل المستوحى من منطقة وادي عربة والذي تم تصويره في منطقتي رحمة وبئر مذكور، ضمن حرص الشركة على الترويج السياحي للمملكة من خلال إبراز جماليات مناطق الجذب السياحي، الطبيعية منها والأثرية، بأسلوب فني فريد يأخذ المشاهد في رحلة ممتعة لهذه المناطق، على أنغام معزوفات مميزة تحاكي وتتسق مع طبيعة كل منطقة.وترعى زين بشكل مستمر الحركة الفنية والإبداع والمبدعين الأردنيين، وذلك انطلاقاً من حرص الشركة على إبراز الأردن بأبهى صورة في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة، حيث تدأب الشركة على رعاية أبرز الفعاليات الفنية والثقافية والسياحية ومنها مهرجاني جرش للثقافة والفنون والفحيص، إلى جانب إطلاقها للمبادرات السياحية وأبرزها مبادرة "دربك زين" التي ساهمت من خلالها في تسليط الضوء على أبرز المناطق السياحية والأثرية في جميع محافظات المملكة.