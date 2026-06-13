زين ترعى برومين سباق السيدات 2026

الوكيل الإخباري- قدّمت شركة زين الأردن رعايتها كراعي اتصالات حصري لبرومين سِباق السيدات 2026، الذي نظّمته الجمعية الأردنية للماراثونات "Run Jordan" بالتعاون مع أمانة عمّان الكبرى، والاتحاد الأردني لألعاب القوى، والذي أُقيم يوم الجمعة في حدائق الحسين تحت شعار "اركضي عشانك".

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