زين ترعى بطولة “Battleground” لكرة السلة

الوكيل الإخباري- في إطار حرصها على دعم قطاع الرياضة في المملكة، والمساهمة في تنمية المواهب الرياضية الأردنية الشابة؛ قدمت شركة زين الأردن رعايتها لبطولة “Battleground” لكرة السلة، التي نظّمتها أكاديمية سام دغلس "SD13".

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وشهدت البطولة مشاركة 115 لاعبًا ولاعبة من الفئة العمرية 15 – 18 عاماً، بالإضافة إلى 45 لاعبًا ولاعبة بفئة الشباب 18 عاماً فما فوق، وأقيمت المنافسات على مدار عدة أيام وسط أجواء حماسية، استعرض خلالها المشاركون مهاراتهم.



وجاءت رعاية زين لهذه البطولة في إطار التزامها بدعم القطاع الرياضي في المملكة، وحرصها على توفير الفرص للشباب الأردني والناشئين لصقل مهاراتهم الرياضية والمنافسة على مستويات عالية، انطلاقاً من استراتيجيتها للمسؤولية الاجتماعية التي تركز من خلالها على تمكين الشباب في مختلف المجالات.