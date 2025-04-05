زين ترعى بطولة “Battleground” لكرة السلة

وشهدت البطولة مشاركة 115 لاعبًا ولاعبة من الفئة العمرية 15 – 18 عاماً، بالإضافة إلى 45 لاعبًا ولاعبة بفئة الشباب 18 عاماً فما فوق، وأقيمت المنافسات على مدار عدة أيام وسط أجواء حماسية، استعرض خلالها المشاركون مهاراتهم.
وجاءت رعاية زين لهذه البطولة في إطار التزامها بدعم القطاع الرياضي في المملكة، وحرصها على توفير الفرص للشباب الأردني والناشئين لصقل مهاراتهم الرياضية والمنافسة على مستويات عالية، انطلاقاً من استراتيجيتها للمسؤولية الاجتماعية التي تركز من خلالها على تمكين الشباب في مختلف المجالات.
وتواصل شركة زين دعمها للقطاع الرياضي الأردني ولرياضة كرة السلة بشكل خاص لكونها راعي الاتصالات الحصري للاتحاد الأردني لكرة السلة، حيث كانت قد أطلقت مؤخراً بطولتها الرمضانية لكرة السلّة 3x3 للصغار من كلا الجنسين بمشاركة 40 فريقاً مقسّمة على نحو 12 فريقاً للشابات تحت سن 16 عاماً و16 فريقاً للشباب تحت سن 16 عاماً، و12 فريقاً للشباب تحت سن 14 عاماً، بالتعاون مع نادي اتحاد عمان، وضمن تعاونها المستمر مع الاتحاد الأردني لكرة السلة.
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