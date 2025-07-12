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زين ترعى سباق الحسين لتسلّق مرتفع الرمان 2025

زين ترعى سباق الحسين لتسلّق مرتفع الرمان 2025
زين ترعى سباق الحسين لتسلّق مرتفع الرمان 2025
 
السبت، 12-07-2025 02:34 م
الوكيل الإخباري-   قدّمت شركة زين الأردن رعايتها لسباق الحسين لتسلّق مرتفع الرمان 2025، والذي أُقيم يوم أمس الجمعة في منطقة تل الرمان، بتنظيم من الأردنية لرياضة السيارات، وبمشاركة 27 متسابقًا من الأردن وفلسطين ولبنان والإمارات.اضافة اعلان


وجاءت رعاية زين لهذا الحدث ضمن شراكتها الاستراتيجية المستمرة مع الأردنية لرياضة السيارات، وفي إطار دعمها المتواصل للفعاليات الرياضية والشبابية التي تُسهم في توفير منصات تنافسية للمواهب من داخل الأردن وخارجه، حيث تُولي الشركة أهمية كبيرة لتعزيز دور الشباب في مختلف الميادين. وكانت زين قد قدمت رعايتها أيضًا هذا العام لرالي باها - الأردن العالمي، وبطولة الأردن لسباقات الكارتنغ، وبطولة الأردن للراليات وغيرها العديد من الفعاليات التي تنظمها الأردنية لرياضة السيارات، دعمًا لجهودها في تعزيز مكانة الأردن كوجهة رئيسية لاستضافة البطولات الرياضية الإقليمية والدولية.

وشهد السباق حضورًا جماهيريًا لافتًا، واستُكملت منافساته على ثلاث جولات في مسار بلغ طوله 3 كيلومترات، واختُتم بتتويج هشام النجار الفائز بالمركز الأول، وشاكر جويحان بالمركز الثاني، وأمير النجار بالمركز الثالث.
 
 
gnews

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