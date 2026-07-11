زين ترعى سباق الحسين لتسلق مرتفع الرمان 2026

وتأتي رعاية زين لهذا الحدث في إطار شراكتها الاستراتيجية الممتدة مع الأردنية لرياضة السيارات، والتي تحرص من خلالها على رعاية فعاليات وبطولات رياضة السيارات التي يتم تنظيمها في المملكة على مدار العام، لتعزيز حضور الأردن على خارطة رياضة المحركات إقليمياً، وتعزيز مكانتها كوجهة لاستضافة الفعاليات الرياضية الإقليمية والدولية، إلى جانب دعم المواهب الأردنية وإتاحة الفرصة أمامها للمنافسة في بطولات تُقام وفق أعلى المعايير التنظيمية، بالإضافة إلى دعم القطاع السياحي من خلال الترويج لأبرز المناطق السياحية والطبيعية التي تحتضن هذه الفعاليات.
وشهد السباق منافسات بين المشاركين على مسار بلغ طوله 3000 متر يتكون من ثلاث جولات، وسط حضور جماهيري من عشاق رياضة السيارات، حيث يُعد سباق تسلق مرتفع الرمان من أبرز جولات بطولة الأردن لتسلق الهضبات وأكثرها تحدياً لما يتميز به من مسار فني ومنعطفات تتطلب مهارات قيادة عالية.
-
أخبار متعلقة
-
اكاديميه الفا ليب لتنميه و تطوير المواهب تواصل التميز و الإبداع
-
لا يتوجب على الذكاء الاصطناعي أن يتفوق عليك في التفكير... بل يتوجب عليه أن يفهمك
-
كابيتال بنك يحتفي باختتام مبادرة "الجبال السبعة" رحلتها دعماً لأطفال مركز الحسين للسرطان
-
بنك الإسكان يصدر أول إسناد قرض أزرق في الأردن بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
-
البنك العربي يجدد رعايته لبرنامج "اليوم الدولي للعب" في متحف الأطفال
-
زين تواصل شراكتها مع جمعية "همّتنا صحة" لدعم استدامة مركز صحي الأميرة بسمة وتكرّم الفائزين بجائزة الموظف المثالي
-
جيلي تواصل تحقيق أرقام قياسية عالمياً في النصف الأول من 2026
-
البنك الأردني الكويتي يجدّد دعمه السنوي لقرى الأطفال SOS إربد للعام 2026