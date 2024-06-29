زين ترعى سباق الحسين لتسلّق مرتفع تل الرمان 2024

الوكيل الإخباري- في إطار الشراكة الاستراتيجية الممتدة التي تجمعها منذ أعوام مع الأردنية لرياضة السيارات، قدّمت شركة زين الأردن رعايتها لسباق الحسين لتسلّق مرتفع تل الرمان 2024، والذي أقيم يوم أمس الجمعة بمنطقة الرمّان بمحافظة جرش، بحضور سمو الأمير فيصل بن الحسين رئيس هيئة المديرين في الأردنية لرياضة السيارات، وبمشاركة 28 سائقاً من الأردن وفلسطين ولبنان.

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وجاءت رعاية زين لهذا الحدث الرياضي الهام ضمن التزامها بدعم الرياضة والشباب في المملكة، وتشجيع المواهب المحلية والإقليمية على المشاركة في فعاليات رياضية تساهم في تطوير مهاراتهم وتوفّر منصة تنافسية لهم، حيث كانت قد قدمت رعايتها أيضاً هذا العام لرالي الأردن الدولي 2024، وبطولة الأردن لسباقات الدرفت بتنظيم الأردنية لرياضة السيارات؛ لدعم جهودها نحو تعزيز مكانة الأردن كوجهة رئيسية لاستضافة البطولات الرياضية الإقليمية والدولية.



وفاز المتسابق الأردني شاكر جويحان بلقب السباق وحلّ بالمركز الأول، فيما حقق السائق اللبناني أليكس فغالي المركز الثاني، تلاه السائق الأردني هشام أمير النجار في المركز الثالث.