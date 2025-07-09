زين ترعى مسابقة "ريد بُل لوجين" للألعاب الإلكترونية

الوكيل الإخباري- ضمن الشراكة الاستراتيجية الممتدة التي تجمعها مع شركة "ريد بٌل"؛ قدّمت شركة زين الأردن ومن خلال مركزها للرياضات الإلكترونية (Zain Esports jo) رعايتها لمسابقة (Red Bull Login) للألعاب الإلكترونية، والتي أقيمت مساء يوم الجمعة ضمن أكبر تجمع للاعبي الرياضات الإلكترونية في خيمة الألعاب الإلكترونية (The ARC) بمجمع الملك الحسين للأعمال.

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وتمثّلت مشاركة زين في الفعالية من خلال ركن خاص لمركزها للرياضات الإلكترونية (Zain Esports Jo)، والذي تضمّن مجموعة من الأنشطة التفاعلية المخصّصة للحضور، فيما تأتي رعاية زين لهذه المسابقة انطلاقاً من التزامها المتواصل بدعم قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية في المملكة من خلال مركزها (Zain Esports Jo)، الذي يعد إحدى أهم الوجهات الرئيسية للاعبين المحترفين والناشئين في الأردن، والذي تحرص زين من خلاله على تنظيم واستضافة البطولات والفعاليات المتخصصة، بهدف تمكين المواهب الشابة، وبناء مجتمع نشط من اللاعبين، وتوفير بيئة تنافسية محفّزة تُسهم في تطوير مهاراتهم وتعزيز حضورهم على الساحة المحلية والإقليمية.