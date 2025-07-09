زين ترعى مسابقة "ريد بُل لوجين" للألعاب الإلكترونية

وتمثّلت مشاركة زين في الفعالية من خلال ركن خاص لمركزها للرياضات الإلكترونية (Zain Esports Jo)، والذي تضمّن مجموعة من الأنشطة التفاعلية المخصّصة للحضور، فيما تأتي رعاية زين لهذه المسابقة انطلاقاً من التزامها المتواصل بدعم قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية في المملكة من خلال مركزها (Zain Esports Jo)، الذي يعد إحدى أهم الوجهات الرئيسية للاعبين المحترفين والناشئين في الأردن، والذي تحرص زين من خلاله على تنظيم واستضافة البطولات والفعاليات المتخصصة، بهدف تمكين المواهب الشابة، وبناء مجتمع نشط من اللاعبين، وتوفير بيئة تنافسية محفّزة تُسهم في تطوير مهاراتهم وتعزيز حضورهم على الساحة المحلية والإقليمية.
وشهدت المسابقة مشاركة أكثر من 190 لاعباً ولاعبة من مختلف محافظات المملكة، تنافسوا على مدار أيام ضمن التصفيات المؤهلة للنهائيات في لعبتي DOTA 2 وCS2، حيث أظهر اللاعبين المشاركين مستوى عالٍ من الاحترافية والمهارة، وسط حضور جماهيري كبير من عشاق الألعاب الإلكترونية، بالإضافة إلى عدد من صانعي المحتوى في مجال الألعاب الإلكترونية، واختُتم الحدث بتتويج فريق IDK للعبة CS2 وفريق Fate Esports للعبة Dota 2 الفائزين في اللعبتين.
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