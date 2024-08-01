زين ترعى معرض التكنولوجيا الرقمية والتطبيقات الذكية “SMARTECH”

وتشتمل مشاركة زين في المعرض على ركن "زين أعمال"، والذي تستعرض من خلاله أحدث حلول الأعمال والأنظمة الأمنية الإلكترونية المتطوّرة التي توفّرها لزبائنها من قطاعات الأعمال المختلفة، وتشمل خدمات الأمن السيبراني والأنظمة الأمنية الذكية عبر السحابة وحلول الحوسبة السحابية، والخدمات المدارة، والشاشات الذكية، بالإضافة إلى الخدمات الاستثنائية التي يوفّرها مركز زين الإقليمي لتخزين البيانات والمعلومات والتعافي من الكوارث (THE BUNKER) الكائن في مجمع الملك الحسين للأعمال، والذي يعد الأول من نوعه على مستوى المنطقة، كما تقدم زين في المعرض عروضاً مميزة على خدماتها المختلفة.
كما تتضمّن مشاركة زين في المعرض تخصيص ركن خاص لـ 5 شركات ناشئة أردنية من الشركات التي تعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات، والتي تم اختيارها في النسخة السادسة من برنامج "زين المبادرة" الذي تطلقه سنوياً من خلال منصّة زين للإبداع (ZINC)، وهي شركات “Next Update”، و “Farm Jo”، و “Semesteer”، و”Tamarras”، و” Curans”، لتتيح لها فرصة عرض أعمالها في المعرض واستقطاب عملاء جدد، إلى جانب تشبيكها مع أصحاب الأعمال والشركات المشاركين في المؤتمر، وتعزيز فرص التعاون والشراكات المستقبلية، مما يسهم في دعم نمو هذه الشركات التي تلعب دوراً هاماً في تطوير قطاع التكنولوجيا وتعزيز الابتكار في المملكة.
وشاركت شركة "زين كاش" في فعاليات المعرض من خلال تقديم باقة من الحلول والخدمات المالية الرقمية، والتي تشمل بطاقات زين كاش الائتمانية بفئاتها الثلاث (الكلاسيكية، البلاتينية والعالمية)، والميزات التي تتيحها عبر محفظة وتطبيق زين كاش، والتي تشمل عمليات تحويل واستلام الأموال بين الأفراد من المحافظ والبنوك المحلية والدولية، وشراء بطاقات الشحن وتسديد فواتير الإنترنت وخطوط الهاتف، وكافة الدفعات للجهات المفوترة تحت مظلة "إي-فواتيركم"، وشراء بطاقات الألعاب الإلكترونية، إلى جانب الاستفادة من خدمة الدفع عبر رمز الاستجابة السريع “QR Code”، وخيارات الدفع المتعددة اللاتلامسية.
وجاءت مشاركة زين في معرض التكنولوجيا الرقمية والتطبيقات الذكية “SMARTECH”؛ تأكيداً على دورها الريادي في رفد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وحلول الأعمال في المملكة، وضمن التزامها بدعم الابتكار وريادة الأعمال والشباب الأردني المبدع، وحرصها على مواكبة أحدث التطورات في مجال التكنولوجيا، وتقديم حلول رقمية متقدمة تسهم في دعم مسيرة التحول الرقمي في المملكة.
-
أخبار متعلقة
-
البنك العربي يطلق حملة خاصة بقروض السيارات الكهربائية
-
أكاديمية "جورامكو" تفتح باب التسجيل للفصل الدراسي الجديد في تخصص هندسة صيانة الطائرات مع خصومات خاصة للتسجيل المبكر
-
"سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي" تطلق حملة عروض وخصومات مميزة في الأردن احتفالاً بانطلاق الألعاب الصيفية في باريس
-
مجلس إدارة الملكية الأردنية يُصادق على نتائج النصف الأول 2024
-
(98) مليون دينار صافي أرباح شركة البوتاس العربية خلال النصف الأول من العام الجاري 2024
-
"كريم رايدز" تتوسع و تطلق خدماتها في الرمثا
-
مقالات The Knox: مميزات حماية نظام Galaxy التي لا تراها
-
كابيتال بنك يعزز مكانته المالية القوية مع نمو صافي الأرباح بنسبة 40% في نهاية النصف الأول من العام 2024