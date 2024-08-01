زين ترعى معرض التكنولوجيا الرقمية والتطبيقات الذكية “SMARTECH”

الوكيل الاخباري - قدّمت شركة زين الأردن رعايتها لمعرض التكنولوجيا الرقمية والتطبيقات الذكية “SMARTECH” - الأول من نوعه في الأردن-، والذي انطلقت فعالياته يوم أمس في المركز الأردني للمعارض الدولية (JIEC) بمكة مول، تحت رعاية وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة وبحضور وزير الشباب محمد النابلسي، وتستمر حتى يوم السبت 3 آب، بمشاركة واسعة من الشركات العاملة في قطاعات التكنولوجيا المختلفة، والتي تقدم حلولاً رقمية تستهدف تحسين جودة الحياة وتعزيز التحول الرقمي في المملكة.



وتشتمل مشاركة زين في المعرض على ركن "زين أعمال"، والذي تستعرض من خلاله أحدث حلول الأعمال والأنظمة الأمنية الإلكترونية المتطوّرة التي توفّرها لزبائنها من قطاعات الأعمال المختلفة، وتشمل خدمات الأمن السيبراني والأنظمة الأمنية الذكية عبر السحابة وحلول الحوسبة السحابية، والخدمات المدارة، والشاشات الذكية، بالإضافة إلى الخدمات الاستثنائية التي يوفّرها مركز زين الإقليمي لتخزين البيانات والمعلومات والتعافي من الكوارث (THE BUNKER) الكائن في مجمع الملك الحسين للأعمال، والذي يعد الأول من نوعه على مستوى المنطقة، كما تقدم زين في المعرض عروضاً مميزة على خدماتها المختلفة.



كما تتضمّن مشاركة زين في المعرض تخصيص ركن خاص لـ 5 شركات ناشئة أردنية من الشركات التي تعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات، والتي تم اختيارها في النسخة السادسة من برنامج "زين المبادرة" الذي تطلقه سنوياً من خلال منصّة زين للإبداع (ZINC)، وهي شركات “Next Update”، و “Farm Jo”، و “Semesteer”، و”Tamarras”، و” Curans”، لتتيح لها فرصة عرض أعمالها في المعرض واستقطاب عملاء جدد، إلى جانب تشبيكها مع أصحاب الأعمال والشركات المشاركين في المؤتمر، وتعزيز فرص التعاون والشراكات المستقبلية، مما يسهم في دعم نمو هذه الشركات التي تلعب دوراً هاماً في تطوير قطاع التكنولوجيا وتعزيز الابتكار في المملكة.



وشاركت شركة "زين كاش" في فعاليات المعرض من خلال تقديم باقة من الحلول والخدمات المالية الرقمية، والتي تشمل بطاقات زين كاش الائتمانية بفئاتها الثلاث (الكلاسيكية، البلاتينية والعالمية)، والميزات التي تتيحها عبر محفظة وتطبيق زين كاش، والتي تشمل عمليات تحويل واستلام الأموال بين الأفراد من المحافظ والبنوك المحلية والدولية، وشراء بطاقات الشحن وتسديد فواتير الإنترنت وخطوط الهاتف، وكافة الدفعات للجهات المفوترة تحت مظلة "إي-فواتيركم"، وشراء بطاقات الألعاب الإلكترونية، إلى جانب الاستفادة من خدمة الدفع عبر رمز الاستجابة السريع “QR Code”، وخيارات الدفع المتعددة اللاتلامسية.