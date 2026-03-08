زين تساند جهود وقف ثريد في توزيع 1,400 وجبة غذائية خلال شهر رمضان

02:56 م

الوكيل الإخباري- في إطار مبادراتها الخيرية خلال شهر رمضان المبارك، وامتدادًا لدعمها المستمر كمساهم رئيسي في وقف ثريد الخيري الأردني منذ انطلاقه في العام 2022، ساندت شركة زين الأردن جهود الوقف في توزيع 1,400 وجبة غذائية على ضيوف الوقف في مقرّه الكائن بمنطقة وسط البلد بجانب المسجد الحسيني.





وشارك عدد من موظفي الشركة في أعمال التطوع داخل موقع الوقف، من خلال المساهمة في تنظيم وتوزيع الوجبات، وذلك دعمًا لرسالته بتوفير وجبات غذائية ساخنة ومتوازنة تُقدَّم بطريقة لائقة تحفظ كرامة ضيوف الوقف.



ويأتي هذا الحضور الميداني من زين تأكيدًا على نهجها في ترجمة مسؤوليتها المجتمعية إلى مبادرات عملية ذات أثر مباشر ومستدام، لا سيما تلك التي تعزّز الأمن الغذائي وتستهدف الفئات الأقل حظًا، كما يعكس حرص الشركة على تمكين موظفيها من الانخراط في العمل التطوعي وتعزيز ثقافة العطاء المؤسسي، بما يسهم في تعميق أثر برامجها المجتمعية وتحقيق قيمة مضافة حقيقية للمجتمع، خاصة خلال شهر رمضان الذي تتجسد فيه معاني التكافل والتراحم.



وكانت زين قد بادرت منذ إطلاق الوقف إلى دعمه والمساهمة في توسّعه لضمان ديمومته وتوسيع نطاق خدماته، بما يمكّنه من خدمة أكبر عدد ممكن من الضيوف، في خطوة تعكس إيمان الشركة بأهمية تكامل جهود القطاع الخاص مع مؤسسات العمل الخيري لتحقيق أثر مجتمعي مستدام.



ويُذكر أن شركة زين أطلقت عددًا من المبادرات الخيرية تزامنًا مع حلول الشهر الفضيل، وأبرزها مبادرتها السنوية للتكافل المجتمعي التي قامت من خلالها بتوزيع قسائم شرائية تُستخدم للتسوق من فروع المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية، والتي استهدفت مئات العائلات المستحقة للدعم.