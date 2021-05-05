الوكيل الاخباري - قامت شركة زين الأردن بتجديد التعاون مع جمعيّة همّتنا الخيريّة، لتستكمل دعم المشاريع التي تقيمها الجمعيّة، حيث ستقوم زين، بموجب الاتفاقيّة التي تمّ إبرامها مؤخراً، بدعم مشروع إعادة تأهيل مركز صحي الأميرة بسمة الشامل، الكائن في راس العين، بما قيمته 100 ألف دينار، بهدف مساندة القطاع الصحي في المملكة.

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وقام بتوقيع الإتفاقية كل من الرئيس التنفيذي في شركة زين الأرن فهد الجاسم ورئيسة جمعيّة همّتنا الخيرية الدكتورة فاديا سمارة في المقر الرئيسي لشركة زين الأردن.



وبموجب الاتفاقيّة، ستقوم زين بالتعاون مع "همتنا" بإعادة تأهيل المركز بمساحته الكليّة والتي تبلغ 1700 متر مربع وتحتوي على المرافق الطبيّة والإداريّة والخدميّة اللازمة، لتتم رفع جاهزية المركز بحسب أعلى المعايير العالمية الخاصة بالمراكز الصحيّة، ليتمكن المركز من الاستمرار بتقديم الخدمات الطبيّة في مجال الطب العام وخدمات الأمومة والطفولة ومختبرات الأشعة والفحوص المخبرية واختصاصات طب الأسرة والباطنية والنسائية والأطفال والأسنان.



وعلى هامش توقيع الإتفاقية، قال الرئيس التنفيذي في شركة زين الأردن فهد الجاسم: "فخورون بزيادة أواصر التعاون مع جمعيّة همتنا الخيرية وبشراكتنا خلال الأعوام الماضية، لما يمكننا من تقديم المساندة للمؤسسات والهيئات والمراكز التي تسعى لدعم المجتمع المحلي، حيث قمنا معاً بتأهيل غرفة لمرضى السرطان في مستشفى البشير خلال العام 2019، كما قمنا بإنشاء وتجهيز 18 غرفة في قسم العزل المتخصص في مستشفى الحسين في مدينة الحسين الطبية خلال العام الماضي،واليوم ومن خلال إعادة تأهيل مركز صحي الأميرة بسمة الشامل، سنستمر بالمساهمة في دعم القطاع الصحي لنواكب المستجدات التي يشهدها الأردن وبما يسهم في رفع جاهزية المراكز الطبيّة والنهوض والارتقاء بمستوى الرعاية الصحيّة في ظل الظروف التي فرضتها جائحة كورونا، التي تطلبت تكاتفاً من مختلف الجهات لتخفيف الضغط على القطاع الطبي."



ومن جانبها، علّقت رئيسة جمعيّة همّتنا الخيرية الدكتورة فاديا سمارة بقولها: " نثمن عالياً ونقدّر دعم زين لمشروعنا ولطالما كانت زين الشريك الاستراتيجي لـ"همتنا"، وتوقيع هذه الاتفاقية اليوم يعكس إيمان زينبالأهداف الإنسانية التي تسعىجمعية همتنا لتحقيقها من خلال مشاريعها الهادفة إلى دعم القطاع الصحي الحكومي وترسيخ حق جميع المرضى بتلقي العلاج السليم بعدالة في بيئة أمنة تحفظ كرامتهم وإنسانيتهم "



وتأتي مشاركة زين في المبادرة استكمالاً لدورها في دعم القطاع الصحي في المملكة والتعاون مع مختلف الجهات في سبيل توفير أفضل الخدمات الصحية، حيث تعد شركة زين من أكبر الداعمين لمؤسسة ومركز الحسين للسرطان، كما قامت الشركة في العام 2020 بتوفير 24 سرير لمستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي في محافظة إربد بتكلفة 50 ألف دولار.

كما تقوم زين بتقديم الخدمات الطبية في مختلف محافظات المملكة من خلال عيادة زين المجانية المتنقلة، ليصل عدد المستفيدين من الخدمات التي تقدمها العيادة إلى أكثر من 216 ألف شخص منذ إطلاقها في العام 2002، حيث تحتوي العيادة على تجهيزات متكاملة للكشف الطبي السريري، بالإضافة إلى العلاجات الطبية والأدوية الخاصة بالأطفال التي تقدمها زين بالمجان.