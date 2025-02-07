 
الجمعة 2025-02-07 06:48 م
 

زين تستذكر الحسين الباني وتجدد البيعة لجلالة الملك عبدالله الثاني

تعبيرية
تعبيرية
الجمعة، 07-02-2025 04:45 م
الوكيل الإخباري-   استذكرت شركة زين الأردن اليوم الجمعة جلالة الملك الباني الحسين بن طلال، طيب الله ثراه، وجددت الشركة البيعة بمشاعر من الفخر والاعتزاز لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، الذي يقود مسيرة الأردن على دروب العزة والمجد.اضافة اعلان


ونشرت الشركة عبر صفحاتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي صورة بهذه المناسبة جمعت جلالتيهما، لتشارك الأردنيين إحياء هذه المناسبة التي يجددون خلالها في كل عام ولاءهم للعرش الهاشمي وانتماءهم الصادق لهذا الثرى الطهور، الذي كان وسيبقى عزيزاً منيعاً بقيادته الهاشمية الحكيمة، سنداً للأمة والأشقاء في مختلف الظروف.
 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

أخبار محلية عاجل فصل مبرمج للكهرباء عن مناطق بـ 4 محافظات بالمملكة (أسماء)

تعبيرية

أخبار محلية ارتفاع الطلب على الغاز والكاز خلال المنخفض الجوي

من موقع الحادث

أخبار محلية حادث انقلاب لصهريج "نضح" في عمان

البقاء لله

الوفيات وفيات الجمعة 7-2-2025

تعبيرية

أخبار الشركات بالصور - نشامى الهندسة في زين خلال المنخفض القطبي

تعبيرية

أخبار الشركات زين تستذكر الحسين الباني وتجدد البيعة لجلالة الملك عبدالله الثاني

خلال زيارة ولي العهد لضريح الملك الراحل الحسين طيب الله ثراه

أخبار محلية ولي العهد يزور ضريح المغفور له الملك الحسين (صور)

نثر الملح

أخبار محلية الأشغال تنثر الملح على عدد من الطرق تحسبا لحدوث الانجماد‬



 




الأكثر مشاهدة