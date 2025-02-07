زين تستذكر الحسين الباني وتجدد البيعة لجلالة الملك عبدالله الثاني

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الوكيل الإخباري- استذكرت شركة زين الأردن اليوم الجمعة جلالة الملك الباني الحسين بن طلال، طيب الله ثراه، وجددت الشركة البيعة بمشاعر من الفخر والاعتزاز لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، الذي يقود مسيرة الأردن على دروب العزة والمجد. اضافة اعلان





ونشرت الشركة عبر صفحاتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي صورة بهذه المناسبة جمعت جلالتيهما، لتشارك الأردنيين إحياء هذه المناسبة التي يجددون خلالها في كل عام ولاءهم للعرش الهاشمي وانتماءهم الصادق لهذا الثرى الطهور، الذي كان وسيبقى عزيزاً منيعاً بقيادته الهاشمية الحكيمة، سنداً للأمة والأشقاء في مختلف الظروف.