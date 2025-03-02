زين تستكمل حملتها الرمضانية السنوية ضمن مبادرات التكافل المجتمعي

وتُطلق شركة زين هذه المُبادرة السنوية ضمن حملتها الرمضانية التي تُرّسخ التزامها بدعم المجتمع المحلي وتوفير احتياجاته الأساسية خلال الشهر الفضيل، وللمساهمة بتحقيق مبدأ التكافل المجتمعي، بالإضافة إلى حِرصها المستمر على استدامة الشراكات الفاعلة لخدمة المجتمع، حيث عمدت الشركة إلى توزيع القسائم الشرائية الخاصة بالمؤسسة الاستهلاكية العسكرية على المنتفعين بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية، وحرصت على إتمام التوزيع وضمان وصولها لمستحقيها قبل بدء شهر رمضان، لإتاحة الفرصة للمستفيدين للاستعداد لاستقبال شهر الخير عبر شراء احتياجاتهم وإتاحة الفرصة لهم للتسوق بحرية واختيار ما يحتاجونه من مواد غذائية وغيرها من شبكة أسواق المؤسسة المنتشرة في كافة أنحاء المملكة، والتي تعد الوجهة الأكثر ارتياداً من قبل المواطنين لا سيما محدودي الدخل، نظراً للأسعار المنافسة التي توفرها.
وتدأب شركة زين على مُساندة المجتمع وأفراده في كافة المناسبات وخاصةً خلال شهر رمضان المبارك، حيث بدأت الشركة تعاونها مع وقف "ثريد" كشريك مُساهم منذ انطلاقه في العام 2022، وقدّمت دعماً نقدياً بقيمة 100 ألف دينار لمساندة المشروع والمساهمة في توسّعه وضمان ديمومته لتغطية أكبر عدد ممكن من المحتاجين، حيث يوزع الوقف يومياً وبالتعاون مع العديد من المتطوعين والمتبرعين حوالي 1000 وجبة غذائية ساخنة لمن يحتاجها بطريقة لائقة، من خلال موقع الوَقْف الكائن في وسط البلد بجانب المسجد الحسيني.
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