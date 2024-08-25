زين تشارك للمرة الرابعة في حملة تنظيف جوف البحر بالتعاون مع ProjectSea وأبو شقرة

الوكيل الإخباري- في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الاستدامة البيئية وترك بصمة إيجابية على البيئة البحرية، وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة؛ استكملت شركة زين الأردن مشاركتها للمرة الرابعة في حملة تنظيف جوف البحر الأحمر في مدينة العقبة بالتعاون مع شركة مشروع البحر للتوعية الخيرية“ProjectSea”، وشركة أبو شقرة التجارية.

اضافة اعلان



ونجح المشاركون في الحملة باستخراج 80 كيلو غراماً، ليصل المجموع الكلي للنفايات المُستخرَجة خلال مشاركة زين في حملات تنظيف جوف البحر الأحمر التي نفّذتها شركة“ProjectSea “ إلى ما يزيد عن 280 كيلو غرام من النفايات والمخلفات الراكدة في خليج العقبة، والتي شملت المواد البلاستيكية والمعدنية ومخلفات الصيد القديمة، حيث انطلقت الحملة باستخدام قارب شركة أبو شقرة التجارية التي بدأت مشاركتها في حملات التنظيف بموجب مذكرة التفاهم التي وقعتها مؤخراً مع شركة زين الأردن، فيما سيتم فصل النفايات المستخرجة ليتم إعادة تدويرها لإعادة استخدامها بالشكل الأمثل وبما يُسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز بيئة بحرية أكثر صحية.



وجاءت مُشاركة زين في هذه الحملة انطلاقاً من حِرصها على تعزيز ثقافة الاهتمام بالبيئة البحرية ورفع مستوى الوعي لدى المواطنين ومُرتادي شواطئ العقبة للحِفاظ على المظهر الحضاري لمدينة العقبة ومرافقها العامة وحماية البيئة البحرية من النفايات التي تُشكّل تهديداً على النظام البيئي البحري وضمان استدامة الثروة السمكية، كما جاءت هذه الخطوة من زين تماشياً مع الأهداف السادس "المياه النظيفة والنظافة الصحية" والرابع عشر "الحياة تحت الماء" والسابع عشر"عقد الشراكات لتحقيق الأهداف" من أهداف التنمية المُستدامة التي تتبناها الشركة في كافة برامجها ومبادراتها في مجال إدارة الاستدامة.



يُذكر أن شركة مشروع البحر للتوعية الخيرية “ProjectSea” -التي أسّسها كل من سيف المدانات وبيسان الشريف- منذ 3 سنوات حتى الآن نظّمت 34 حملة تنظيف لجوف البحر الأحمر، شارك فيها أكثر من 400 متطوع ومتطوعة من 44 جنسية، كما أسهمت ومنذ انطلاقها باستخراج أكثر من 170 ألف قطعة نفايات تجاوز وزنها 9 أطنان معظمها من من النفايات البلاستيكية، حيث تسعى الشركة إلى الإسهام في تقليل خطر النفايات البلاستيكية على البيئة البحرية والتي تحتاج لعقود لتتحلّل، بالإضافة إلى نشر الوعي حول مخاطر رمي النفايات على الشواطئ وفي البحر.

شاهد بالفيديو استخراج النفايات من جوف البحر الأحمر