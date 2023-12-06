زين تشغّل شبكة الجيل الخامس وتطرح الخدمة تجارياً في المملكة

الوكيل الاخباري - أعلنت شركة زين الأردن عن بدء التشغيل الرسمي لشبكة الجيل الخامس (5G) عبر شبكتها في عدّة مناطق بالمملكة، وطرحها للخدمة تجارياً لزبائنها ومشتركيها، وذلك بعد انتهائها من جميع المراحل التجريبية وإنجاز كافة الاختبارات اللازمة لهذه الشبكة، لتقوم بإدخال هذه التقنية والتكنولوجيا المتطورة إلى المملكة بكفاءة عالية للمحافظة على ثقة زبائنها ومشتركيها، الذين اعتادوا على التميّز ومواكبة أحدث تقنيات الاتصالات، بما يلبّي طموحاتهم ويتوافق مع تطلّعاتهم، ولتحافظ زين على مكانتها بكونها الشبكة الأكبر والأكثر تطوّراً في المملكة.

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وأعرب وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة عن اعتزازه وفخره بإعلان شركة زين عن بدء التشغيل الرسمي لشبكة الجيل الخامس (5G) عبر شبكتها في عدّة مناطق بالمملكة وطرحها تجاريا للأفراد والشركات لتكون إضافة مهمة ومميزة في البنية التحتية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الأردن، واستمرارا لمساهمات شركة زين في دعم وتطوير قطاع الاتصالات، مما ساهم بشكل مباشر وغير مباشر في تسريع ودعم النمو الاقتصادي، والاستقرار الاجتماعي ونمو بيئة ريادة الأعمال والإبداع والابتكار .



وأكّد الهناندة أن خدمات الجيل الخامس لا توفّر سرعة اتصال وتنزيل بيانات فائقة فحسب، بل اثبتت أنها محرك حقيقي لتطوير أعمال وخدمات كافة الصناعات والقطاعات وزيادة انتاجية القطاعات الاقتصادية، كما تشكل عامل أساسي لنجاح عملية التحول الرقمي للقطاعين العام والخاص، واستيعاب الزيادة الكبيرة في استخدام الإنترنت في الأردن.



من جانبه هنأ رئيس مجلس مفوّضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات المهندس بسام فاضل السرحان شركة زين على إطلاق خدمات الجيل الخامس، وأكد على أن إدخال هذه الخدمات يشكّل قصة نجاح أردنية استطاعت الهيئة من خلالها دعم القطاع الخاص وتشجيعه على الاستثمار بعد توقيع اتفاقية التسوية مع المرخص لهم وما تبعها من توقيع اتفاقيات أعطت الشركات خطة تحفيزية لإطلاق خدمات الجيل الخامس، تمهيداً لإيجاد بنية تحتية محدثة ومواكبة لأحدث التطورات العالمية الحاصلة في مجال التكنولوجيا والخدمات وصولاً إلى قطاع اتصالات متطور ومحفز للتحول الرقمي يدعم نمو باقي القطاعات الحيوية الأخرى الاقتصادية والصحية والتعليمية وغيرها لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين على اختلاف احتياجاتهم والمساهمة في خلق فرص عمل جديدة بالإضافة إلى زيادة الايرادات وتطور النمو الاقتصادي مستقبلاً.



وقال السرحان أن إتاحة تقديم هذه الخدمات سينعكس بصورة إيجابية على كافة القطاعات وسيمكن الأفراد والمؤسسات من الوصول إلى الخدمات التي تتطلب سرعات عالية، كما سيتم توظيف تقنيات الجيل الخامس للوصول إلى خدمات مبتكرة كالذكاء الاصطناعي، وانترنت الأشياء، وتطبيقات منتجات رقمية تدعم بناء المدن الذكية في المستقبل القريب، كما سيعمل على تسريع وانجاح عملية التحول الرقمي وتقديم تجربة تتماشى مع الرؤيا الملكية السامية للأردن لعام 2025.



واعتبر السرحان ان سرعة ادخال خدمات الجيل الخامس سيدعم دون شك دور الأردن الريادي، وسيجعلها مواكبة لكافة التطورات التكنولوجية على الصعيد العالمي، كما تمنى السرحان المزيد من التقدم والنجاح لشركة زين.



وأكّدت شركة زين الأردن؛ أن هذه الخطوة الرائدة والنقلة النوعية تأتي ضمن التزامها بتطوير البنية التحتية للاتصالات والمنظومة الرقمية في المملكة، وذلك من خلال حرصها على تقديم أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا في قطاع الاتصالات والخدمات الرقمية وحلول الأعمال، وإدخال التقنيات الجديدة والمتطورة إلى المملكة، لتسهم في تعزيز مسيرة التحول الرقمي وتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي نحو أردن أكثر تطوّراً وحداثة، والتي تعد الركيزة الأساسية لقيام زين بتبنّي إدخال خدمات الجيل الخامس.



وأوضحت زين بأنها قامت بتغطية عدد كبير من المناطق في المملكة بأحدث شبكات الجيل الخامس وفقاً لأفضل المعايير الدولية، ومن خلال تقنية (64T64R Massive MIMO Antenna) التي يتم استخدامها لأول مرة في الأردن، حيث تم تعزيز عدّة مناطق في العاصمة عمّان لا سيما الحيوية والمركزية منها بأكبر عدد من محطات الجيل الخامس، لضمان توفير أفضل تجربة على الإطلاق لزبائن زين من الأفراد وقطاعات الأعمال، فيما ستواصل الشركة العمل على توسيع نطاق تغطية الخدمة لشمول مناطق جديدة خلال المراحل القادمة وبحلول العام 2024، وصولاً إلى تغطية شمولية في محافظات المملكة كافة ضمن مراحل خطة التوسّع التي تسير عليها الشركة في نشر الخدمة عبر هذه التقنية التي تتميز بالكفاءة، والسرعة الفائقة التي تصل إلى 1.7 جيجابِت بالثانية، أي 10 أضعاف السرعة التي توفرها شبكة الجيل الرابع.



وتوفّر شبكة الجيل الخامس من زين لمستخدميها من قطاعات الأعمال سعات استيعابية هائلة، مما يتيح الوصول إلى الحلول والخدمات المبتكرة مثل تقنيات الواقع المعزّز والافتراضي، والتشغيل الآلي، والروبوتات ودعم تطبيقات إنترنت الأشياء (IOT)، وشبكة البيانات المغلقة (VPN over 5G)، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، كما ستخدِم هذه التقنية التطوّر في قطاعات كبيرة، كالقطاعات المالية والنقل والأمن والبناء والزراعة والصحة وغيرها، وستقدّم فرصة مهمة للمختصين والطلاب لتطوير أبحاثهم ودراساتهم والمساهمة في نمو التقنيات والصناعات الجديدة، بالإضافة إلى الجانب الترفيهي؛ حيث ستنتقل شبكة الجيل الخامس بهواة ومحترفي الألعاب الإلكترونية إلى تجربة جديدة ومتعة حقيقية مع مجموعة من الألعاب السحابية من خلال خدمة “GeForce Now” ، التي توفّرها زين حصرياً في المملكة.



وطرحت شركة زين خدمات الجيل الخامس لزبائنها من الأفراد وقطاعات الأعمال من خلال باقة من العروض الحصرية والمميزة ابتداءً من 22 دينار مع سرعة 200 ميجابت بالثانية وصولاً إلى سرعات لامحدودة، ويمكن لمشتركي زين اختيار الجهاز المناسب من أحدث الأجهزة العاملة بتقنية WIFI6 المتطورة، سواء جهاز الراوتر أو الراوتر المتنقل (ماي فاي)، كما تقدّم زين حصرياً ولأول مرة في الأردن من خلال تقنية الجيل الخامس خدمة الوصول اللاسلكي الثابت لمستخدمي الإنترنت المنزلي، عبر جهاز استقبال خارجي يتميز بكفاءة عالية، حيث يتيح للمستخدم تجربة استخدام إنترنت ثابت وفائق السرعة دون انقطاع.



وكانت شركة زين الأردن قد أجرت أول تجربة تشغيل حيّة لشبكة الجيل الخامس في المملكة خلال العام الماضي، وذلك بعد توقيعها لاتفاقية مع الحكومة ممثَّلة بهيئة تنظيم قطاع الاتصالات تمهيداً لإدخال خدمات الجيل الخامس إلى المملكة، فيما تم تشغيل شبكة الجيل الخامس بعد الانتهاء من كافة التجارب والتحقق من كفاءة الخدمة، حيث تم اختيار شركة "نوكيا" من قِبل زين لتوريد معدات شبكاتها للجيل الخامس في جميع أنحاء المملكة.

