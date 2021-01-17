الأحد 17-01-2021
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الأحد، 17-01-2021 09:15 ص

زين تطرح عرضاً جديداً للفايبر بمزايا استثنائية

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الوكيل الاخباري - أعلنت شركة زين الأردن عن طرحها عرضاً جديداً لزبائنها الجدد الراغبين بالاشتراك في خدمة "زين فايبر" الإنترنت المنزلي الثابت وفائق السرعة عبر شبكة الألياف الضوئية على حزم FTTH (الفايبر للمنازل) و FTTB (الفايبر للأعمال).

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وييتيح العرض الجديد والمتوّفر لمدّة محدودة للمشتركين التمتع بأسعار الاشتراكات المُخفضّة ، وبسرعات عالية تصل إلى 1000 ميجابت/الثانية، إلى جانب الحصول على أشهر مجانية عند الاشتراك لأول مرة أو عند تجديده، ومكالمات محلية ودولية مجانية بواقع 1000 دقيقة اتصال عبر الخط الأرضي، وجهاز راوتر متنقّل (MIFI) بسعة 100 جيجابايت شهرياً، واشتراكات بقنوات ((beIN الرياضية، وخدمات الإنترنت الآمن.


وتنفرد زين بتقديم خدمة الفايبر من خلال بناء البنية التحتية باستخدام كوابل الألياف الضوئية وبشكل كامل (End To End FIBER)، ليتسنى للمشتركين الحاليين، والجدد الراغبين بالاشتراك بالخدمة، الاستمتاع بتجربة فريدة من نوعها مع إنترنت فائق السرعة وبمزايا استثنائية، تشمل تحميل ونقل البيانات والملفات بسرعة وسهولة فائقتين، إلى جانب تعددية الخدمات، والقابلية لدعم خدمات مستقبلية، بالإضافة إلى استخداماته في حلول المنزل الذكي، والألعاب عبر الإنترنت، ومشاهدة الفيديو والأفلام، وكافة برامج الترفيه عالية الدقة والجودة دون انقطاع، وتشغيل أنظمة الحماية والمراقبة باستخدام الكاميرات عبر الإنترنت، وغيرها العديد من التطبيقات والخدمات وحلول الأعمال والترفيه التي تحتاج إلى اتصال إنترنت ثابت ويتمتع بسرعة وكفاءة عاليتين.


وعملت شركة زين على توسيع نطاق المناطق المغطاة بخدمة "زين فايبر" لتصل حتى اليوم إلى 55 منطقة، تتوّزع بين العاصمة عمّان ومدينة الرصيفة ومحافظة الزرقاء؛ حيث تشمل المناطق المغطّاة بالخدمة بشكل كامل داخل العاصمة عمان: الخالدين، ودير غبار، وضاحية الأمير راشد، والنخيل، والصويفية، وعبدون الشمالي، وعبدون الجنوبي، والكرسي، وتلاع العلي الشمالي، وتلاع العلي الشرقي، والصالحين، والياسمين، وخلدا، ودابوق، والرضوان، وحي السهل، وأم السماق، والروابي، وحي الصحابة، وحي السلام، والجندويل، وأم أذينة الشرقي، وأم أذينة الغربي، والشميساني، ومرج الحمام (الوسط)، ومرج الحمام الجنوبي، وإسكان عالية، والأمير الحسين بن عبدلله، والخزنة، والشهيد الجنوبي، والشهيد الشمالي، وأبو عليا، وطبربور، والبركة، والغابة، والفيصل، والمحبة، وأم الكندم، والرشيد، والأمانة، والبسالة، والسعادة، والريان، وأم زويتينة، والفاروق، وحي الجامعة، وحي الكلية الاسلامية، والصديق، والمدينة الرياضية، وابن عوف، وصويلح الحي الشرقي، وضاحية الاقصى بالإضافة إلى عدد من الأحياء التالية في محافظة الزؤقاء ؛ الزرقاء الجديدة، والبتراوي، وطارق بن زياد، واسكان التطوير الحضري، والثورة العربية، والشهيد، والهدى، والصفا والمروة ،وحي الخلايلة، فيما ستعمل الشركة خلال العام الحالي على تغطية مناطق جديدة في العاصمة عمان والمحافظات الأخرى.


 




 

 


 

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