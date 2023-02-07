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الثلاثاء، 07-02-2023 12:32 م

زين تطرح نظام إدارة المستشفيات القائم على الحوسبة السحابية بالتعاون مع CertaCure

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الوكيل الإخباري - في إطار دورها الطليعي وحرصها المستمر على إطلاق ونشر حلول الأعمال الرقمية والخدمات المُبتكرة التي تواكب التطورات التكنولوجية العالمية وتثري تجارب زبائنها من قطاعات الأعمال المختلفة؛ وقّعت شركة زين الأردن وشركة CertaCure اتفاقية شراكة استراتيجية، لتقوم بموجبها زين وتحت مظلة "زين أعمال" بتزويد المستشفيات والمؤسسات العاملة في القطاع الصحي بنظام إدارة معلومات المستشفيات (HIS) القائم على الحوسبة السحابية.  

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وتندرج هذه الشراكة في إطار دور شركة زين ومساهماتها في تسريع وتيرة التحوّل الرقمي في المملكة عبر توظيف وتسخير أدوات التكنولوجيا والإمكانات التقنية في كافة مجالات الأعمال للوصول إلى اقتصاد أردني رقمي مزدهر، بالإضافة إلى دورها في تمكين قطاعات الأعمال من الاستفادة من البنية التحتية المتميزة والمتقدمة التي تمتلكها لتوسعة أعمالهم وتطويرها، كما وترسّخ هذا الشراكة حرص شركة زين على عقد الشراكات مع كبريات المؤسسات التكنولوجية الرائدة لتقديم وتطوير حلول أعمال توّفر مزايا فريدة تساعد الشركات والمؤسسات على تنمية أعمالها وتوسعتها عبر مواكبة التغيرات التقنية المتسارعة وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

 


ويتميز نظام إدارة معلومات المستشفيات (HIS) المُقدّم من زين باحتوائه على أحدث التقنيات الداعمة لأنظمة تكنولوجيا الحوسبة السحابية المطابقة للمعايير الدولية، حيث يعمل على تعزيز الكفاءة المؤسسية من خلال توفير مجموعة واسعة من حلول الرعاية الصحية الرقمية التي تغطي كافة جوانب ومتطلبات الرعاية الصحية الحديثة، وتتضمن قائمة كاملة من الخدمات التي تشمل نظام إدارة معلومات المستشفيات ومنصات تخطيط موارد المؤسسات وأنظمة أرشفة الصور والاتصالات PACS التي تسهم بتسهيل الإدارة المالية والإجراءات الإدارية الخاصة بالمستشفيات والمراكز الطبية والصيدليات ومؤسسات خدمات الرعاية الصحية، مما سينعكس إيجاباً على جودة خدمات الرعاية الصحية، وأتمتة بيانات وسجلات المرضى.


ومن الجدير بالذكر أن شركة زين وتحت مظلة "زين أعمال" تقدم مجموعة من أحدث خدمات الاتصالات وحلول الأعمال التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي والخدمات السحابية والبيانات المُدارة، والتي تتناسب مع احتياجات قطاعات الأعمال المختلفة وتلبي تطلعاتها، بما يسهم في تحسين كفاءة الأعمال وزيادة الإنتاجية، لتمكينها وضمان استمراريتها، فضلاً عن خدمات تخزين البيانات والمعلومات والتعافي من الكوارث التي يقدمها مركز زين الإقليمي لتخزين المعلومات والبيانات والتعافي من الكوارث (The Bunker) للمؤسسات الحكومية والشركات المحلية والإقليمية العاملة في مختلف القطاعات، واحتوائه على غرف استضافة للخوادم والعديد من الخدمات الأخرى.


يُذكر بأن شركة CertaCure تأسست عام 2016 لتزويد حلول تكنولوجية لمقدمي خدمات الرعاية الصحية، كما تقدّم مجموعة شاملة من الحلول التي تشمل أنظمة معلومات المستشفيات (HIS) ونظام أرشفة الصور والاتصالات (PACS) و أنظمة الإملاء الصوتي والبرامج المخصصة وتطوير الويب.


 




 

 


 

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