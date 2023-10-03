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الثلاثاء، 03-10-2023 04:03 م

زين تطرح iPhone 15 وApple Watch S9 للبيع المباشر وتتيح نظام التقسيط

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الوكيل الإخباري - لتلبّي رغبة زبائنها لا سيما من محبّي وعشّاق أجهزة Apple والمعتادين على اقتناء الإصدار الأحدث من أجهزة الآيفون كل عام؛ أعلنت شركة زين الأردن مساء أمس الإثنين عن طرحها لأجهزة iPhone 15، وساعات Apple Watches Series 9 و Ultra 2، في معارضها ومن خلال متجرها الإلكتروني (eshop.jo.zain.com).

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وأقامت زين أمس فعالية احتفالية في معرضها الرئيسي الجديد كلياً (Flagship)، ومعرضها في العبدلي مول لزبائنها الذين قاموا بالطلب المسبق للحصول على أجهزة iPhone 15، و iPhone 15 Plus، و iPhone 15 Pro، و iPhone 15 Pro Max، لتسليمهم الأجهزة بالتزامن مع موعد العرض الرسمي، والإعلان عن توفيرها لهذه الأجهزة بالألوان الوردي والأصفر والأخضر والأزرق والأسود، بالإضافة إلى ساعات Apple Watch Series 9، وApple Watch Ultra 2.


ووفّرت زين لزبائنها إمكانية الحصول على هذه الأجهزة من خلال البيع المباشر، ومع اشتراكات الدفع اللاحق Go Plus، وبنظام التقسيط من خلال بطاقات البنك العربي الائتمانية لمدّة 24 شهر وبفائدة 0%، حيث يمكن للراغبين باقتناء هذه الأجهزة الحديثة زيارة معارض زين المتواجدة في كل من سيتي مول، والعبدلي مول، ومكة مول، وسيفوي السابع، وعبدون، والجاردنز، ومعرضها الرئيسي المتواجد في شارع الملك عبدالله الثاني، أو من خلال متجرها الإلكتروني eshop.jo.zain.com، فيما سيتم توفيرها تباعاً في كافة معارض الشركة المنتشرة في المملكة، كما يمكن الاطلاع على الأسعار بحسب طريقة الدفع المُختارة عبر صفحات الشركة الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي وموقعها الإلكتروني jo.zain.com، ومتجرها الإلكتروني Zain eShop.

 




 

 


 

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