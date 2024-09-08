زين تطلق أضخم حزمة عروض للجيل الخامس على خطوط المكالمات والإنترنت المنزلي

الوكيل الإخباري- لتواصل تعزيز سوق الاتصالات الأردني ونشر خدمات الجيل الخامس في المملكة وإثراء تجربة مشتركيها؛ أعلنت شركة زين الأردن عن إطلاقها أضخم حزمة من العروض المميزة والحصرية بتقنية الجيل الخامس على اشتراكات الإنترنت المنزلي، وخطوط المكالمات المدفوعة مسبقاً والمدفوعة لاحقاً (الفواتير).

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وشملت عروض زين الجديدة كلياً اشتراكات الجيل الخامس للإنترنت المنزلي لمشتركيها الأفراد، برسوم اشتراك تبدأ من 18 دينار شهرياً فقط، بالإضافة إلى اشتراكات مميّزة تتضمّن سرعات فائقة تصل لـ 1 جيجابِت بالثانية وسعات لا محدودة برسوم اشتراك 25 دينار فقط، والتي تشمل العديد من المزايا الإضافية ومنها جهاز موبايل مجاني، وجهاز MiFi مجاني بسِعة 100 جيجابايت، وخط مكالمات مجاني مع خدمة الجيل الخامس المضافة على الخط، بالإضافة إلى اشتراك (TOD) للاستمتاع بمشاهدة أبرز الأحداث الرياضية.