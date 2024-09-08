زين تطلق أضخم حزمة عروض للجيل الخامس على خطوط المكالمات والإنترنت المنزلي

وشملت عروض زين الجديدة كلياً اشتراكات الجيل الخامس للإنترنت المنزلي لمشتركيها الأفراد، برسوم اشتراك تبدأ من 18 دينار شهرياً فقط، بالإضافة إلى اشتراكات مميّزة تتضمّن سرعات فائقة تصل لـ 1 جيجابِت بالثانية وسعات لا محدودة برسوم اشتراك 25 دينار فقط، والتي تشمل العديد من المزايا الإضافية ومنها جهاز موبايل مجاني، وجهاز MiFi مجاني بسِعة 100 جيجابايت، وخط مكالمات مجاني مع خدمة الجيل الخامس المضافة على الخط، بالإضافة إلى اشتراك (TOD) للاستمتاع بمشاهدة أبرز الأحداث الرياضية.
كما تقدّم زين حصرياً من خلال تقنية الجيل الخامس خدمة الوصول اللاسلكي الثابت لمستخدمي الإنترنت المنزلي، عبر جهاز استقبال خارجي يتميز بكفاءة عالية، بالإضافة إلى أحدث أجهزة شبكة الواي فاي بتقنية W
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