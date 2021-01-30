زين تطلق أغنية أردننا احتفالاً بعيد ميلاد جلالة الملك

الوكيل الاخباري - أطلقت شركة زين الأردن، وبالتعاون مع وزارة الثقافة، العمل الفني الجديد "أردننا"، احتفالاً بعيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وبالتزامن مع احتفالات المملكة بمئوية الدولة الأردنية.



وجاء إطلاق الأغنية الجديدة ضمن مجموعة من الفعاليات الاحتفالية التي أعدتها زين للعام الحالي، للاحتفال بميلاد سيد البلاد ومئوية الدولة الأردنية وعيد الاستقلال، انطلاقاً من حرص الشركة على إحياء كافة الأعياد والمناسبات الوطنية التي تحظى بمكانة خاصة في قلوب الأردنيين، والتي تمثّل مصدر فخر واعتزازا بالوطن ومنجزاته وقيادته الهاشمية، حيث بات احتفال زين السنوي بعيد الاستقلال الحدث الأضخم والأبرز على مستوى المملكة منذ 16 عاماً، والذي يحضره قرابة 70 ألف مواطن سنوياً.



وتعد أغنية "أردننا" إضافة إلى مكتبة الأغاني الوطنية التي أنتجتها شركة زين بهدف إثراء الساحة الفنية الأردنية بأعمال وطنية مميزة، وقد كتب كلماتها وغناها كل من الفنانين شادي البوريني وقاسم النجار، ومن ألحان وتوزيع وائل الشرقاوي.



يذكر أن شركة زين قد بدأت فعالياتها الاحتفالية بمئوية الدولة الأردنية منذ بداية العام، من خلال تغيير إسم شبكتها ليظهر على هواتف مشتركي زين باسم "100 JO"، بالإضافة إلى تزيين مبنى الشركة بالشعار الرسمي للمئوية، فيما تعتزم إقامة العديد من الفعاليات الاحتفالية خلال العام الحالي لمشاركة الأسرة الأردنية الاحتفال بهذه المناسبة المميزة.



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