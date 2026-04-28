زين تطلق "الأكاديمية التنظيمية" بالشراكة مع GSMA Advance

الوكيل الإخباري- أبرمت مجموعة زين شراكة استراتيجية في مجالات تعزيز التميز في الكفاءات البشرية مع مؤسسة GSMA Advance، الذراع التعليمي والتدريبي لاتحاد الـGSMA، لإطلاق "الأكاديمية التنظيمية".





وذكرت زين، الشركة الرائدة في الابتكارات التكنولوجية في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، أن هذا التعاون - الذي يأتي تحت مظلة جامعة الاشتمال والتنوع والإنصاف (IDEU) التابعة للمجموعة - يهدف إلى تقديم برامج تدريب معتمدة مع مؤسسة GSMA Advance لبناء خبرات عالمية المستوى للفرق التنظيمية في عملياتها، وتمكينها من استشراف التغيير، والتفاعل مع الجهات التنظيمية، والمساهمة في تشكيل مستقبل صناعة تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات.



وأفادت المجموعة أن الأكاديمية الجديدة ستتيح للفرق المسؤولة عن العمليات التنظيمية والقانونية والامتثال الوصول إلى برامج الاعتماد المعترف بها عالمياً من GSMA Advance، والتي تعتمد على منهجية تدريبية متكاملة تشمل وحدات تعليمية إلكترونية ذاتية، وندوات يقودها خبراء، وتطبيقات عملية، إلى جانب محتوى إقليمي مخصص يتناول قضايا محورية مثل إدارة الطيف، وتطورات شبكات الجيل الخامس، وإنترنت الأشياء، وخصوصية الهاتف، والأمن السيبراني، وسياسات المنافسة، والتكنولوجيا المالية في العصر الرقمي، وغيرها.



الجدير بالذكر أن مؤسسة GSMA Advance تهدف إلى تطوير مهارات الكوادر في قطاع الاتصالات المتنقلة من خلال دورات معتمدة دولياً، وتوفر برامج في 5G، والذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والأمن السيبراني، وتُعرف أيضاً باسم "قسم التعلم والمهارات في GSMA"، وتُعتبر شريكاً استراتيجياً للعديد من المؤسسات لبناء قوى عاملة جاهزة للمستقبل.



وبيّنت زين أن الأكاديمية، التي تُعتبر جزءاً من مبادرة جامعتها IDEU، ستسهم في دعم أولويات أهدافها الاستراتيجية المتمثلة في تعزيز الحوكمة، وتوحيد التوجهات التنظيمية في الأسواق المختلفة، وبناء منظومة مستدامة لتطوير الكفاءات، وترسيخ مكانة قادة التنظيم والسياسات كقادة فكر على مستوى القطاع.



وأضافت أن هذه الخطوة ستساعد على تمكين فرق زين من التعامل بكفاءة مع البيئات التنظيمية المعقدة التي تشكلها تقنيات الجيل الخامس، والذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، وإنترنت الأشياء، ونماذج الأعمال المعتمدة على البيانات، بما يضمن امتثالاً قوياً، ودوراً فاعلاً في رسم السياسات، ومساهمات مؤثرة في المنظومات الرقمية.



وقال الرئيس التنفيذي للشؤون التنظيمية في مجموعة زين الدكتور أندرو أرووجولو: "يشهد المشهد التنظيمي تعقيداً متزايداً وأهمية استراتيجية أكبر، مدفوعاً بتقنيات الذكاء الاصطناعي، والجيل الخامس، وتقنيات الأقمار الصناعية، ومن خلال برنامج الأكاديمية التنظيمية، فإننا لا نعمل فقط على بناء المعرفة، بل نبني القدرة على التأثير أيضاً".



وتابع قائلاً: "نعمل في زين على تجهيز فرقنا لاستشراف التغيير، والتفاعل مع الجهات التنظيمية، والمساهمة الفاعلة في تشكيل مستقبل صناعتنا، ومن خلال شراكتنا مع GSMA Advance، نضمن أن تكون فرقنا مستعدة للتغيير".



وأفاد بقوله: "تشكل أكاديمية زين التنظيمية امتداداً لاستثماراتنا التي تضع الموظف في صميم الأولويات، ضمن مجال مهني عالي التخصص يزداد مركزية لأمن واستدامة مستقبل قطاع الاتصالات، ومع تطور بيئات العمل، تعزز هذه المبادرة التعليمية الحوكمة، وتوحيد الرؤى، وتحقيق النمو المستدام، من خلال تزويد فرق المجموعة بخبرات عالمية، ورؤى تنظيمية عملية".



من جانبه، قال رئيس مؤسسة GSMA Advance الدكتور درو ماكفارلين: "يسعدنا الترحيب بمجموعة زين كشريك في برنامج التميز في الكفاءات البشرية، إذ تعكس هذه الشراكة التزاماً واضحاً بالاستثمار في العنصر البشري بوصفه محركاً أساسياً لنجاح المؤسسات، ومن خلال دعم كوادر السياسات والتنظيم ببرامج اعتماد منظمة ومعترف بها عالمياً، لا تعزز زين خبراتها الداخلية فحسب، بل تضع معياراً جديداً للتميز على مستوى القطاع".



وأضاف قائلاً: "مع استمرار تطور المشهد التنظيمي بالتوازي مع التقنيات الحديثة ونماذج الأعمال الجديدة، بات من الضروري أن تمتلك المؤسسات فرقاً لا تتمتع بالمعرفة فقط، بل بكفاءات معتمدة ومعترف بها على مستوى الصناعة، وتمثل هذه الشراكة نموذجاً رائداً لكيفية اتخاذ المشغلين الكبار خطوات استباقية لبناء هذه القدرات على نطاق واسع".



يُذكر أن الأكاديمية التنظيمية التي أطلقتها مجموعة زين تأتي استكمالاً لمنصة مبادرات وبرامج جامعة IDEU الرائدة التي أطلقتها المجموعة بالتعاون مع جامعة IE الإسبانية، ومنذ العام 2023، أسهمت جامعة IDEU في إشراك أكثر من 2,000 موظف في برامج التحول الرقمي، بما في ذلك مسارات الحصول على شهادة الماجستير، حيث حققت نسبة نجاح بلغت 92%، وأكثر من 800 نشطوا في برامج الماجستير، وأسهمت في إصدار ما يزيد على 10,000 شهادة، وتقديم أكثر من 100,000 ساعة تدريبية.

