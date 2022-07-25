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الإثنين، 25-07-2022 12:09 م

زين تطلق بطولات "جيلنا" الكروية الأضخم وتقدم “iPhone 13” للفائزين

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الوكيل الإخباري - ضمن مبادراتها المستمرة تجاه قطاع الرياضة ولدعم المواهب الشبابية في المملكة؛ أعلنت شركة زين الأردن عن إطلاق بطولات "جيلنا" لكرة القدم الخماسية، الأضخم على مستوى المملكة، للشباب والشابات ضمن الفئة العمرية 18 – 29 عام.

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وفتحت الشركة باب التسجيل في البطولات مساء أمس الأحد من خلال رابط التسجيل الإلكتروني الذي نشرته عبر صفحاتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي فيسبوك وإنستغرام، حيث يمكن للراغبين بالمشاركة التسجيل عبر الرابط، من خلال تعبئة البيانات المطلوبة لجميع لاعبي/ لاعبات الفريق، واختيار المحافظة للّعب ضمن الإقليم الذي تتبع له.


وبيّنت زين أنها ستقيم 4 بطولات كروية بإدارة طواقم تحكيمية من الاتحاد الأردني لكرة القدم، حيث ستنطلق البطولة الأولى لإقليم الوسط (ذكور) يوم الجمعة القادم على ملاعب نادي فرسان الأردن في العاصمة عمان، تليها بطولة إقليم الشمال (ذكور) بتاريخ 12 آب على ملاعب حدائق الملك عبدالله بمحافظة اربد، وبطولة إقليم الجنوب (ذكور) بتاريخ 19 آب على ملاعب تطوير العقبة، فيما ستقام بطولة الشابات بتاريخ 26 آب على ملاعب نادي فرسان الأردن في العاصمة عمان.
وكشفت زين عن تقديم 24 جهاز iPhone 13 للفائزين في البطولات، حيث سيحصل جميع لاعبي/ لاعبات الفريق الفائز في كل بطولة من البطولات الأربع على جهاز لكل منهم، اذ تحرص الشركة على تشجيع المواهب الرياضية والشبابية من خلال هذه الفعاليات التي تحوز على اهتمام الشباب، وتأتي هذه البطولات ضمن الحملات الشبابية لخطوط "جيلنا" من زين لفئة الشباب، والتي تمنح مزايا استثنائية تشمل حزم إنترنت ودقائق مجانية بالإضافة إلى خصومات في العديد من نقاط البيع الأكثر ارتياداً من فئة الشباب.

 




 

 


 

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